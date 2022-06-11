https://ria.ru/20220611/zerno-1794711120.html

Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна

Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.06.2022

Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна

США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T05:03

2022-06-11T05:03

2022-06-11T05:06

в мире

сша

украина

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются успехом, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.На международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре министру был задан вопрос, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, ныне заблокированных из-за боевых действий."Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем", - ответил Остин."Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи", - добавил он.Переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морских путем ведут ООН и Турция с Россией, которая отвергает обвинения Запада в создании препятствий для таких поставок.

https://ria.ru/20220610/zerno-1794701143.html

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в мире, сша, украина, ллойд остин