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Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.06.2022
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Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.06.2022
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна
США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T05:03
2022-06-11T05:06
в мире
сша
украина
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются успехом, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.На международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре министру был задан вопрос, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, ныне заблокированных из-за боевых действий."Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем", - ответил Остин."Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи", - добавил он.Переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морских путем ведут ООН и Турция с Россией, которая отвергает обвинения Запада в создании препятствий для таких поставок.
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в мире, сша, украина, ллойд остин
05:03 11.06.2022 (обновлено: 05:06 11.06.2022)
 
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна

Шеф Пентагона Остин: США отдают приоритет дипломатии в проблеме экспорта украинского зерна

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются успехом, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
На международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре министру был задан вопрос, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, ныне заблокированных из-за боевых действий.
"Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем", - ответил Остин.
"Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи", - добавил он.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 23:04
В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку
Переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морских путем ведут ООН и Турция с Россией, которая отвергает обвинения Запада в создании препятствий для таких поставок.
 
В миреСШАУкраинаЛлойд Остин
 
 
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