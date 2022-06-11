https://ria.ru/20220611/zerno-1794711120.html
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.06.2022
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна
США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T05:03
2022-06-11T05:03
2022-06-11T05:06
в мире
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ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются успехом, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.На международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре министру был задан вопрос, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, ныне заблокированных из-за боевых действий."Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем", - ответил Остин."Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи", - добавил он.Переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морских путем ведут ООН и Турция с Россией, которая отвергает обвинения Запада в создании препятствий для таких поставок.
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в мире, сша, украина, ллойд остин
05:03 11.06.2022 (обновлено: 05:06 11.06.2022)
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна
Шеф Пентагона Остин: США отдают приоритет дипломатии в проблеме экспорта украинского зерна
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются успехом, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
На международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре министру был задан вопрос, могут ли военно-морские силы США
быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины
, ныне заблокированных из-за боевых действий.
"Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем", - ответил Остин.
"Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи", - добавил он.
Переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морских путем ведут ООН
и Турция
с Россией
, которая отвергает обвинения Запада в создании препятствий для таких поставок.