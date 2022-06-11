https://ria.ru/20220611/zelenskiy-1794810939.html
Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий
Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий - РИА Новости, 11.06.2022
Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:33
2022-06-11T21:33
2022-06-11T23:33
в мире
владимир зеленский
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий, сообщило издание "Страна.ua".По данным СМИ, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал документ 6 мая, после чего его направили к Зеленскому, который подписал его 10 июня.До принятия этого закона бойцы теробороны могли выполнять задания исключительно вне районов боевых действий. Ранее правительство Украины приняло постановление о расширении перечня оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований, — помимо охотничьего оружия, в нем появились артиллерия и ракетные системы.Как сообщал в конце мая начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, боевики территориальной обороны продолжают размещать тяжелое вооружение в жилых домах и учебных заведениях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220609/kherson-1794292709.html
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в мире, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины
21:33 11.06.2022 (обновлено: 23:33 11.06.2022)
Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий
Зеленский подписал закон об отправке бойцов теробороны в районы боевых действий