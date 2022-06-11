https://ria.ru/20220611/zdorove-1794718482.html

Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья

Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья - РИА Новости, 11.06.2022

Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья

Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:01

2022-06-11T09:01

2022-06-11T09:01

общество

здоровье - общество

москва

антон оленев

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье, поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон Оленев."Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье. Опасным может быть и купание в холодных водоемах, ведь переохлаждение может грозить воспалительными заболеваниями органов малого таза. Поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, оценить состояние здоровья и получить ответы на возможные вопросы", - рассказал Оленев.По его словам, многие заболевания репродуктивной системы могут никак не проявлять себя на ранней стадии, и женщина может не догадываться, что в организме произошли какие-либо изменения."Каждый день множество факторов, которым зачастую не придается значение, влияют на женское здоровье, поэтому заболевания органов репродуктивной системы могут возникнуть у женщины в любом возрасте. Предотвратить развитие многих патологий поможет своевременная профилактика. Можно, например, ежегодно проходить ежегодные чек-апы, независимо от самочувствия. Такие чек-апы можно пройти в павильонах "Здоровая Москва". В рамках такого обследования можно быстро и в комфортной обстановке комплексно проверить организм, в том числе получить направление на акушерский осмотр и цитологическое исследование соскоба с шейки матки", - отметил Оленев.Врач добавил, что к эффективной профилактике заболеваний репродуктивной системы относятся также соблюдение правил гигиены, в том числе интимной, ведение дневника менструального цикла, внимание к характеру выделений."Кроме того, полноценное питание, богатое витаминами и полезными веществами, соблюдение питьевого режима, умеренная физическая активность, отсутствие стрессов и вредных привычек, безусловно, благоприятно сказываются и на общем состоянии организма, и мочеполовой сферы, - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220605/moskva-1793286501.html

https://rsport.ria.ru/20211206/zdorove-1762304086.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, москва, антон оленев