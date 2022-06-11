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Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья - РИА Новости, 11.06.2022
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Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья
Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья - РИА Новости, 11.06.2022
Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья
Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:01
2022-06-11T09:01
общество
здоровье - общество
москва
антон оленев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье, поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон Оленев."Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье. Опасным может быть и купание в холодных водоемах, ведь переохлаждение может грозить воспалительными заболеваниями органов малого таза. Поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, оценить состояние здоровья и получить ответы на возможные вопросы", - рассказал Оленев.По его словам, многие заболевания репродуктивной системы могут никак не проявлять себя на ранней стадии, и женщина может не догадываться, что в организме произошли какие-либо изменения."Каждый день множество факторов, которым зачастую не придается значение, влияют на женское здоровье, поэтому заболевания органов репродуктивной системы могут возникнуть у женщины в любом возрасте. Предотвратить развитие многих патологий поможет своевременная профилактика. Можно, например, ежегодно проходить ежегодные чек-апы, независимо от самочувствия. Такие чек-апы можно пройти в павильонах "Здоровая Москва". В рамках такого обследования можно быстро и в комфортной обстановке комплексно проверить организм, в том числе получить направление на акушерский осмотр и цитологическое исследование соскоба с шейки матки", - отметил Оленев.Врач добавил, что к эффективной профилактике заболеваний репродуктивной системы относятся также соблюдение правил гигиены, в том числе интимной, ведение дневника менструального цикла, внимание к характеру выделений."Кроме того, полноценное питание, богатое витаминами и полезными веществами, соблюдение питьевого режима, умеренная физическая активность, отсутствие стрессов и вредных привычек, безусловно, благоприятно сказываются и на общем состоянии организма, и мочеполовой сферы, - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220605/moskva-1793286501.html
https://rsport.ria.ru/20211206/zdorove-1762304086.html
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общество, здоровье - общество, москва, антон оленев
09:01 11.06.2022
 
Гинеколог предупредил об опасности смены климата для женского здоровья

Гинеколог Оленев: путешествия со сменой климата могут плохо повлиять на женское здоровье

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖенщина во время приема у врача
Женщина во время приема у врача - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье, поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон Оленев.
"Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье. Опасным может быть и купание в холодных водоемах, ведь переохлаждение может грозить воспалительными заболеваниями органов малого таза. Поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, оценить состояние здоровья и получить ответы на возможные вопросы", - рассказал Оленев.
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По его словам, многие заболевания репродуктивной системы могут никак не проявлять себя на ранней стадии, и женщина может не догадываться, что в организме произошли какие-либо изменения.
"Каждый день множество факторов, которым зачастую не придается значение, влияют на женское здоровье, поэтому заболевания органов репродуктивной системы могут возникнуть у женщины в любом возрасте. Предотвратить развитие многих патологий поможет своевременная профилактика. Можно, например, ежегодно проходить ежегодные чек-апы, независимо от самочувствия. Такие чек-апы можно пройти в павильонах "Здоровая Москва". В рамках такого обследования можно быстро и в комфортной обстановке комплексно проверить организм, в том числе получить направление на акушерский осмотр и цитологическое исследование соскоба с шейки матки", - отметил Оленев.
Врач добавил, что к эффективной профилактике заболеваний репродуктивной системы относятся также соблюдение правил гигиены, в том числе интимной, ведение дневника менструального цикла, внимание к характеру выделений.
"Кроме того, полноценное питание, богатое витаминами и полезными веществами, соблюдение питьевого режима, умеренная физическая активность, отсутствие стрессов и вредных привычек, безусловно, благоприятно сказываются и на общем состоянии организма, и мочеполовой сферы, - добавил собеседник агентства.
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