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Бандиты в Гаити захватили в заложники 38 человек

Бандиты в Гаити захватили в заложники 38 человек - РИА Новости, 11.06.2022

Бандиты в Гаити захватили в заложники 38 человек

Члены бандитской группировки в Гаити угнали два автобуса, похитив находившихся в них 38 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу ассоциации... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T06:43

2022-06-11T06:43

2022-06-11T06:43

в мире

гаити

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Члены бандитской группировки в Гаити угнали два автобуса, похитив находившихся в них 38 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу ассоциации водителей страны.По словам собеседника агентства, похищение и угон произошли на выезде из столицы страны Порт-о-Пренса. Агентство отмечает, что власти Гаити с прошлого года потеряли контроль над единственной дорогой, соединяющей Порт-о-Пренс с югом страны, участок протяженностью около двух километров находится под контролем вооруженных банд."В каждом автобусе было по 18 человек, не считая водителей", - сказал глава ассоциации водителей. По его словам, возглавляемая им организация "всегда просит водителей не ездить по этой дороге, пока государство не восстановит безопасность".По информации правозащитников, в 2021 году в Гаити похитили более тысячи человек, а за четыре месяца 2022 года - более 200. Последние похищения происходят на фоне новых столкновений между местными бандами, которые контролируют периферийные районы столицы, и бегства жителей этих районов из своих домов. С прошлой недели, когда они обострились, погибли, по официальной информации, не менее 20 мирных жителей.

https://ria.ru/20220504/tatis-1786842654.html

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в мире, гаити