https://ria.ru/20220611/zakon-1794789622.html
Путин разрешил печатать книги для незрячих без вознаграждения их авторам
Путин разрешил печатать книги для незрячих без вознаграждения их авторам - РИА Новости, 11.06.2022
Путин разрешил печатать книги для незрячих без вознаграждения их авторам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий печатать книги специального формата для слабовидящих людей без выплаты вознаграждения... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:50
2022-06-11T17:50
2022-06-11T17:59
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий печатать книги специального формата для слабовидящих людей без выплаты вознаграждения автору, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующие изменения внесены в Гражданский кодекс РФ.При этом остаётся обязательным указание автора книги.Принятие закона необходимо для приведения Гражданского кодекса РФ в соответствие с положениями Марракешского договора об облегчении доступа к опубликованным произведениям для слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.
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общество, россия
17:50 11.06.2022 (обновлено: 17:59 11.06.2022)
Путин разрешил печатать книги для незрячих без вознаграждения их авторам
Путин подписал закон, разрешающий печать книг для незрячих без вознаграждения их авторам