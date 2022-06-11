https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси - РИА Новости, 11.06.2022
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:34
2022-06-11T14:34
2022-06-11T15:44
россия
общество
евразийский экономический союз
авто
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести.Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России.Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.
https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html
https://ria.ru/20220609/prava-1794410271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, евразийский экономический союз, авто, владимир путин
14:34 11.06.2022 (обновлено: 15:44 11.06.2022)
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Путин подписал закон, запрещающий судимым по тяжким статьям работать водителями такси
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал
закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:
—против общественной безопасности,
—против основ конституционного строя и безопасности государства,
—против мира и безопасности человечества.
Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС
.
У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:
—убийство,
—умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
—похищение человека,
—грабеж,
—разбой,
—преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести.
Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России
.
Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.