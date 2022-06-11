https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html

Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси - РИА Новости, 11.06.2022

Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:34

2022-06-11T14:34

2022-06-11T15:44

россия

общество

евразийский экономический союз

авто

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести.Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России.Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.

https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html

https://ria.ru/20220609/prava-1794410271.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, евразийский экономический союз, авто, владимир путин