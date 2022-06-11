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Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси - РИА Новости, 11.06.2022
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:34
2022-06-11T15:44
россия
общество
евразийский экономический союз
авто
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести.Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России.Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.
https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html
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россия, общество, евразийский экономический союз, авто, владимир путин
14:34 11.06.2022 (обновлено: 15:44 11.06.2022)
 
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Путин подписал закон, запрещающий судимым по тяжким статьям работать водителями такси

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили такси в Москве
Автомобили такси в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобили такси в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:
  • против общественной безопасности,
  • против основ конституционного строя и безопасности государства,
  • против мира и безопасности человечества.
Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.
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У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:
  • убийство,
  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
  • похищение человека,
  • грабеж,
  • разбой,
  • преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести.
Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России.
Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.
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