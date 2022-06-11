https://ria.ru/20220611/yaponiya-1794711983.html

Чекунков объяснил "нервное поведение" Японии

Чекунков объяснил "нервное поведение" Японии - РИА Новости, 11.06.2022

Чекунков объяснил "нервное поведение" Японии

Нервное поведение Японии объясняется длительным нахождением под сильным влиянием США и как следствие несамостоятельностью в принятии решений, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T05:54

2022-06-11T05:54

2022-06-11T06:29

в мире

александр огородников

япония

россия

белоруссия

алексей чекунков

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868850_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_27870fe0ee1f40c69bd429cb9b6b53e6.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Нервное поведение Японии объясняется длительным нахождением под сильным влиянием США и как следствие несамостоятельностью в принятии решений, заявил РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Он напомнил, что по конституции Япония до сих пор не имеет права владеть своей армией, и американская военная база размещена на Окинаве, занимая существенную площадь острова."И в таких вопросах (взаимоотношений с Россией – ред.), к сожалению, проявляется некая несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений, которые не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является нашим соседом с большим количеством торгово-экономических связей. Считаю такое поведение конъюнктурным, эмоциональным", - выразил мнение глава Минвостокразвития.Новые санкции со стороны ЯпонииВ пятницу стало известно, что Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.Ранее Токио уже запретил экспортировать в Россию предметы роскоши, высокотехнологичное оборудование, квантовые компьютеры и многие другие товары. Под ограничения попали 507 россиян, 253 гражданина ЛНР и ДНР, а также 201 юрлицо и 11 банков из России.Замещение японской техникиЧебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) готов предлагать аналоги современной надежной техники, изготовленной на российской компонентной базе, заявил РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Дмитриев."Вчера мы презентовали нашим партнерам обновленную линейку погрузчиков под новым брендом "Силант", и эта линейка погрузчиков полностью импортозамещена. Мы устанавливаем российский двигатель, российскую электронику, российские цилиндры. Мы убеждены, что эта замена всего того японского и европейского нисколько не приводит к изменению технических параметров. Мы остаемся такими же надежными, но мы не зависим от любого иностранного влияния", - заявил Дмитриев.Он подчеркнул, что объемы производства растут по всем направлениям.С предложением заменить японскую продукцию выступил и первый заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Огородников."Белорусские предприятия системы министерства промышленности уже помогают российским коллегам по многим направлениям в машиностроительной сфере. Практически все, что мы сегодня умеем и делаем в данной области, - все обсуждается и предлагается российской стороне. Данная проблема (прекращение поставок Японией) также решаема, и мы уже сегодня готовы нарастить объемы поставок в Российскую Федерацию, к примеру, карьерных самосвалов и бульдозеров", - сказал Огородников.По его словам, между Россией и Белоруссией ведется непрерывная совместная работа по кооперации и импортозамещению в различных направлениях производства, в том числе по вопросам производства в сфере машиностроения."Есть обоюдное понимание и заинтересованность. Уверен, совместная деятельность в данном направлении будет продолжена, и темпов сбавлять мы не намерены", - отметил Огородников.

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/senator-1794560908.html

https://ria.ru/20220610/gruzovik-1794459060.html

https://ria.ru/20220608/yaponiya-1793892932.html

япония

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, александр огородников, япония, россия, белоруссия, алексей чекунков, санкции в отношении россии