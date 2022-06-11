https://ria.ru/20220611/vystavka-1794220320.html

Первая Всероссийская политехническая выставка

Первая Всероссийская политехническая выставка - РИА Новости, 11.06.2022

Первая Всероссийская политехническая выставка

Первая Всероссийская политехническая выставка, проходившая в Москве с 11 июня (30 мая по старому стилю) по 13 сентября (1 сентября по старому стилю) 1872 года,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T01:19

2022-06-11T01:19

2022-06-11T01:19

справки

политехнический музей

исторический музей

россия

москва

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Первая Всероссийская политехническая выставка, проходившая в Москве с 11 июня (30 мая по старому стилю) по 13 сентября (1 сентября по старому стилю) 1872 года, является одной из крупнейших в России выставок XIXвека, отразившей достижения в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военного дела, науки, техники и культуры. Она была организована по инициативе основанного при Московском университете Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (в первую очередь – члена его совета Анатолия Богданова) с целью собрать необходимые экспонаты для создававшегося Музея прикладных знаний (будущего Политехнического музея), который должен был сыграть значительную роль в подъеме российского предпринимательства, хозяйственной деятельности на разных уровнях, творческой инициативы на основе усвоения широкими массами людей знаний в разных областях науки. В состав организационного комитета выставки вошли профессора Московского университета, государственные деятели, купцы. Его председателем был главный начальник военно-учебных заведений Николай Исаков. Идея оказалась воспринята правительством Российской империи. Проведение выставки приурочили к 200-летней годовщине рождения императора Петра I, обеспечив тем самым покровительство ей царской фамилии. Никогда – ни до, ни после 1872 года – не случалось в России выставки с участием в качестве покровителей, руководителей и членов комитета по ее устройству наследника престола и нескольких великих князей. Таково было решение императора Александра II. Почетным председателем выставки выступал великий князь Алексей Александрович. Покровителем архитектурного отдела, подготовленного Московским архитектурным обществом, стал великий князь Владимир Александрович, покровителем морского отдела – великий князь Константин Николаевич, покровителем и инициатором севастопольского отдела – цесаревич Александр Александрович – будущий император Александр III. После высочайшего одобрения этого проекта со стороны императора Александра II во все губернии Российской империи на крупнейшие заводы и фабрики были отосланы письма организационного комитета с предложением об участии в Политехнической выставке. В подготовке мероприятия участвовали московское отделение Русского технического общества, Московское общество сельского хозяйства, Русское общество акклиматизации животных и растений, Московское общество распространения технических знаний, Политехническое общество и др., а также Московское городское общественное управление и государственные ведомства. Выставка финансировалась главным образом за счет общественных и частных пожертвований, в основном предпринимателей (князя Сергея Голицына, Петра Губонина, Николая Коншина, Карла фон Мекка, Тимофея Морозова, Николая Найденова и др.), от которых была получена большая по тем временам сумма – 200 тысяч рублей. Кроме того, некоторые из них взяли на себя расходы по устройству отдельных павильонов и экспозиций.Многоплановость предстоящего мероприятия не позволяла обойтись каким-то одним зданием. Организаторы решили разместить выставку в садах вокруг стен Кремля, построив для ее отделов особые павильоны. Их возведение диктовалось не только совершенствованием экспозиционной деятельности, но и экономическими соображениями. Организаторы выставки считали, что строительство временных сооружений потребует почти таких же затрат, что и приспособление для выставки существующих зданий.Главным архитектором выставки и председателем строительной комиссии назначили Дмитрия Чичагова, который создал большую часть ее сооружений. В проектировании павильонов также участвовали архитекторы Виктор Гартман, Иван Ропет и другие. Всего для выставки построили 86 временных сооружений, из которых особенно выделялось здание морского отдела – первая постройка в России, выполненная целиком из металла и стекла. Он был спроектирован архитектором Ипполитом Монигетти. Кроме того, для выставки был приспособлен Манеж (Экзерцирхауз), в котором устроили хоры и сделали пристройки. Политехническая выставка заняла весь центр Москвы: три кремлевских сада (современный Александровский сад), набережную Москвы-реки вдоль Кремля, площадь внутри Кремля (на верхней террасе Тайницкого сада) и Варварскую площадь. Ее общая площадь составила около 20 гектаров. Создание такой громадной выставки в Москве, потребовало проведения большого количества инженерных работ. Так – для сооружения железнодорожного отдела, который представлял собой современный вокзал – станцию, внутри которого были представлены материалы, рассказывающие об изысканиях железнодорожного характера, пришлось проложить специальную железнодорожную ветку. По ней экспонаты на выставку перемещались с помощью конской тяги. Были построены также две железнодорожные ветки: одна – от Петровско-Разумовского села до Брестского (Белорусского) вокзала, другая для городской конно-железной дороги от Брестского вокзала до Политехнической выставки. Также соорудили специальный понтонный мост между Каменным и Москворецким мостами, который соединил Софийскую набережную с Военным отделом у Тайницких ворот для того, чтобы дать возможность жителям Замоскворечья попасть на выставку. Для удобства передачи сообщений и распоряжений на выставке находились телеграфные станции. Для обслуживания Политехнической выставки были построены газовый завод для освещения павильонов и типография, в которой ежедневно выходила газета "Вестник Московской политехнической выставки", выпускался еженедельный журнал "Колокольчик", а также другая печатная продукция. На входе на выставку установили турникет, соединенный с устройством для учета числа посетителей. На Варварской площади были построены театр на 1800 мест, чайная со специальной галереей и кафедрой для бесед (лекций), читальня, в которой были устроены отделения для грамотных и неграмотных, школа, гимнастический городок.Так как конечной целью мероприятия было собирание коллекций для будущего музея, то при формировании предметного ряда выставочной экспозиции учебно-образовательные цели преобладали над чисто промышленными: экспонаты, подобранные в соответствии с принципом строгой научной систематизации, содействовали, в первую очередь, популяризации знаний, а уж затем − демонстрации последних достижений различных отраслей промышленности. Выставка состояла из 27 отделов. На ней были представлены готовые изделия, все стадии производственного процесса, а также его научное обеспечение (модели, чертежи, схемы и прочее). Демонстрировались действующие машины, пароходы (на реке Москва), паровозы, многочисленные приборы и др. В здании исторического отдела, напоминавшем Коломенский дворец царя Алексея Михайловича, были представлены портреты Петра I и его сподвижников, сельскохозяйственные, промышленные изделия, предметы искусства первой четверти XVIII века; в военном, морском и севастопольском отделах – экспонаты по истории армии и морского флота XVIII–XIX веков, а также связанные с обороной Севастополя в Крымской войне (1853–1856), военные и морские реликвии. В отдельных павильонах размещались экспозиции Туркестана и Кавказа. Среди павильонов-экспонатов (образцовых построек) – дом землевладельца, школа, лечебница с аптекой, больница, церковь, "питомник для грудных и начинающих ходить детей" (ясли-сад). На выставке состоялся первый в России показ коллекций знаков почтовой оплаты.Всего на ней было представлено свыше 10 тысяч экспонентов из всех российских губерний и около двух тысяч иностранных экспонентов из Австро-Венгрии, Бельгии, Великобритании, Германии и других стран. В связи с тем, что Политехническая выставка была приурочена к 200-летию со дня рождения Петра I, был разработан специальный церемониал к прибытию водным путем ботика Петра Великого от Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге до здания выставки в Москве. На открытии Политехнической выставки впервые была исполнена написанная по этому случаю кантата Петра Чайковского "В память 200-летия рождения Петра Великого" на слова Якова Полонского. Во время работы выставки проходили чтения, диспуты, лекции, действовали публичные педагогические курсы для учителей начальной школы, давал представления Народный театр (режиссер Александр Федотов). Ежедневно выставка открывалась в 11 часов утра и работала до восьми часов вечера. В день открытия цена билета составляла пять рублей, в последующие дни цена была снижена до одного рубля, а в последний месяц до 20 копеек. На территории выставки действовали строгие правила, в частности было запрещено "курение табаку". Мероприятие посетили 750 тысяч человек, в том числе император Александр II в сопровождении цесаревича Александра Александровича и цесаревны Марии Федоровны.Политехническая выставка 1872 года отразила перемены, вызванные промышленным переворотом, общественный подъем в эпоху "Великих реформ", сыграла огромную роль в распространении научных и научно-технических знаний в России. Ее экспонаты послужили основой для создания Политехнического музея и Исторического музея.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политехнический музей, исторический музей, россия, москва