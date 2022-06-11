https://ria.ru/20220611/vykhodnoy-1794709836.html
В Запорожской области объявили дополнительный выходной
В Запорожской области объявили дополнительный выходной - РИА Новости, 11.06.2022
В Запорожской области объявили дополнительный выходной
Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T03:53
2022-06-11T03:53
2022-06-11T03:53
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."По случаю празднования Дня России жителей области ждут длинные выходные. Помимо 11 и 12 июня, выходным днем будет и понедельник 13 июня, так как День России выпадает на воскресенье", - сказал РИА Новости Рогов.При этом, по его словам, в этом году празднования Дня России совпало с православным праздником Святой Троицы, который также традиционно считался выходным днем в регионе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220611/vykhodnye-1794705243.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, украина, в мире
В Запорожской области объявили дополнительный выходной
В Запорожской области объявили дополнительный выходной по случаю Дня России