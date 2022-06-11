https://ria.ru/20220611/vykhodnoy-1794709836.html

В Запорожской области объявили дополнительный выходной

В Запорожской области объявили дополнительный выходной - РИА Новости, 11.06.2022

В Запорожской области объявили дополнительный выходной

Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T03:53

2022-06-11T03:53

2022-06-11T03:53

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."По случаю празднования Дня России жителей области ждут длинные выходные. Помимо 11 и 12 июня, выходным днем будет и понедельник 13 июня, так как День России выпадает на воскресенье", - сказал РИА Новости Рогов.При этом, по его словам, в этом году празднования Дня России совпало с православным праздником Святой Троицы, который также традиционно считался выходным днем в регионе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220611/vykhodnye-1794705243.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, украина, в мире