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В Запорожской области объявили дополнительный выходной - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/vykhodnoy-1794709836.html
В Запорожской области объявили дополнительный выходной
В Запорожской области объявили дополнительный выходной - РИА Новости, 11.06.2022
В Запорожской области объявили дополнительный выходной
Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T03:53
2022-06-11T03:53
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."По случаю празднования Дня России жителей области ждут длинные выходные. Помимо 11 и 12 июня, выходным днем будет и понедельник 13 июня, так как День России выпадает на воскресенье", - сказал РИА Новости Рогов.При этом, по его словам, в этом году празднования Дня России совпало с православным праздником Святой Троицы, который также традиционно считался выходным днем в регионе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220611/vykhodnye-1794705243.html
россия
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россия, запорожская область, украина, в мире
03:53 11.06.2022
 
В Запорожской области объявили дополнительный выходной

В Запорожской области объявили дополнительный выходной по случаю Дня России

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"По случаю празднования Дня России жителей области ждут длинные выходные. Помимо 11 и 12 июня, выходным днем будет и понедельник 13 июня, так как День России выпадает на воскресенье", - сказал РИА Новости Рогов.
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00:11
В России начались длинные выходные
При этом, по его словам, в этом году празднования Дня России совпало с православным праздником Святой Троицы, который также традиционно считался выходным днем в регионе.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаВ мире
 
 
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