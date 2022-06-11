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Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
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Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам ВСУ
Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал вердикт Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне украинских... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:45
2022-06-11T19:45
в мире
донецкая народная республика
марокко
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ГРОЗНЫЙ, 11 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал вердикт Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков.Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца."Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики... У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он удивился реакции британского политического истеблишмента, который называет приговор нелегитимным."Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными. При этом надо понимать, что Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и признан террористом. Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы - истинными благодетелями", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220609/svetlichnoe-1794426636.html
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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в мире, донецкая народная республика, марокко, великобритания
19:45 11.06.2022
 
Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам ВСУ

Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам, воевавших на стороне ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал вердикт Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
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"Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики... У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он удивился реакции британского политического истеблишмента, который называет приговор нелегитимным.
"Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными. При этом надо понимать, что Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и признан террористом. Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы - истинными благодетелями", - добавил Кадыров.
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