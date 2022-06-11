Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам ВСУ
Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам, воевавших на стороне ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал вердикт Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
"Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики... У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он удивился реакции британского политического истеблишмента, который называет приговор нелегитимным.
"Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными. При этом надо понимать, что Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и признан террористом. Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы - истинными благодетелями", - добавил Кадыров.