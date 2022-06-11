https://ria.ru/20220611/vliyanie-1794709413.html

Глава Минвостокразвития объяснил "нервное поведение" Японии

Глава Минвостокразвития объяснил "нервное поведение" Японии - РИА Новости, 11.06.2022

Глава Минвостокразвития объяснил "нервное поведение" Японии

"Нервное поведение" Японии объясняется тем, что она долгое время находится под сильным влиянием США и, как следствие, несамостоятельна в принятии решений,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T03:12

2022-06-11T03:12

2022-06-11T09:33

япония

россия

сша

в мире

алексей чекунков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. "Нервное поведение" Японии объясняется тем, что она долгое время находится под сильным влиянием США и, как следствие, несамостоятельна в принятии решений, заявил РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Чекунков напомнил, что по конституции Япония до сих пор не имеет права владеть своей армией, а на Окинаве размещена американская военная база, которая занимает значительную площадь."И в таких вопросах (взаимоотношений с Россией – ред.), к сожалению, проявляется некая несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений, которые не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является нашим соседом с большим количеством торгово-экономических связей. Считаю такое поведение конъюнктурным, эмоциональным", - выразил мнение глава Минвостокразвития.Япония с 17 июня ввела запретила экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Ранее Токио ввел запрет на поставки предметов роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.Также нельзя поставлять в Россию оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов. Наложен запрет и на экспорт оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, и материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на 507 человек из России, 253 человек из ЛНР и ДНР, 201 российскую компанию и организацию, 11 банков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220610/sf-1794547187.html

https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794609841.html

япония

россия

сша

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япония, россия, сша, в мире, алексей чекунков