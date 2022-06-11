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Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда - РИА Новости, 11.06.2022
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Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда
Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда - РИА Новости, 11.06.2022
Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда
Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы стали IТ, услуги для бизнеса и здравоохранение, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:12
2022-06-11T10:12
москва
владимир ефимов (политик)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы стали IТ, услуги для бизнеса и здравоохранение, сообщается на портале мэра столицы."Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в IТ: с 2017 по 2021 год количество занятых в этой отрасли увеличилось на 60,6 процента. На втором месте - услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось на 46,6 процента. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам 2021 года в этой сфере работало на 25,7 процента больше людей, чем в 2017 году", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Кроме того, по словам Ефимова, в целом за пять лет структура рынка труда Москвы почти не изменилась. В 2021 году больше всего людей занимались торговлей - 18,1%. Профессиональную, научную и техническую деятельность вели 11,2% работников, 8,5% работали в сферах финансов и страхования, на ШТ и связь приходилось 7,5% рабочих мест, на медицину - 5,2%."Лидерами роста реальной заработной платы среди отраслей, где работают преимущественно высококвалифицированные кадры, стали архитектура и инженерия: за пять лет повышение составило 47,2 процента. Далее следуют IТ-сфера с увеличением зарплаты на 39,8 процента, реклама и маркетинг - на 38,6 процента. В здравоохранении зарплаты выросли на 29,1 процента. Тенденция связана с востребованностью специалистов, занятых в цифровых сервисах, а также с возросшими потребностями в медицинском персонале на фоне пандемии коронавируса. Сокращение доходов в реальном выражении зафиксировано лишь у сотрудников рекрутинговых агентств (на 10,6 процента) и авиаперевозчиков (на 6,9 процента)", - сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
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Екатерина Зайцева
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москва, владимир ефимов (политик), экономика
10:12 11.06.2022
 
Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда

Самыми популярными сферами на рынке труда Москвы стали IТ, здоровье и услуги для бизнеса

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы стали IТ, услуги для бизнеса и здравоохранение, сообщается на портале мэра столицы.
"Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в IТ: с 2017 по 2021 год количество занятых в этой отрасли увеличилось на 60,6 процента. На втором месте - услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось на 46,6 процента. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам 2021 года в этой сфере работало на 25,7 процента больше людей, чем в 2017 году", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Кроме того, по словам Ефимова, в целом за пять лет структура рынка труда Москвы почти не изменилась. В 2021 году больше всего людей занимались торговлей - 18,1%. Профессиональную, научную и техническую деятельность вели 11,2% работников, 8,5% работали в сферах финансов и страхования, на ШТ и связь приходилось 7,5% рабочих мест, на медицину - 5,2%.
"Лидерами роста реальной заработной платы среди отраслей, где работают преимущественно высококвалифицированные кадры, стали архитектура и инженерия: за пять лет повышение составило 47,2 процента. Далее следуют IТ-сфера с увеличением зарплаты на 39,8 процента, реклама и маркетинг - на 38,6 процента. В здравоохранении зарплаты выросли на 29,1 процента. Тенденция связана с востребованностью специалистов, занятых в цифровых сервисах, а также с возросшими потребностями в медицинском персонале на фоне пандемии коронавируса. Сокращение доходов в реальном выражении зафиксировано лишь у сотрудников рекрутинговых агентств (на 10,6 процента) и авиаперевозчиков (на 6,9 процента)", - сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
 
МоскваВладимир Ефимов (политик)Экономика
 
 
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