https://ria.ru/20220611/vakansii-1794727425.html

Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда

Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда - РИА Новости, 11.06.2022

Власти Москвы назвали самые популярные сферы на столичном рынке труда

Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы стали IТ, услуги для бизнеса и здравоохранение, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:12

2022-06-11T10:12

2022-06-11T10:12

москва

владимир ефимов (политик)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы стали IТ, услуги для бизнеса и здравоохранение, сообщается на портале мэра столицы."Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в IТ: с 2017 по 2021 год количество занятых в этой отрасли увеличилось на 60,6 процента. На втором месте - услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось на 46,6 процента. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам 2021 года в этой сфере работало на 25,7 процента больше людей, чем в 2017 году", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Кроме того, по словам Ефимова, в целом за пять лет структура рынка труда Москвы почти не изменилась. В 2021 году больше всего людей занимались торговлей - 18,1%. Профессиональную, научную и техническую деятельность вели 11,2% работников, 8,5% работали в сферах финансов и страхования, на ШТ и связь приходилось 7,5% рабочих мест, на медицину - 5,2%."Лидерами роста реальной заработной платы среди отраслей, где работают преимущественно высококвалифицированные кадры, стали архитектура и инженерия: за пять лет повышение составило 47,2 процента. Далее следуют IТ-сфера с увеличением зарплаты на 39,8 процента, реклама и маркетинг - на 38,6 процента. В здравоохранении зарплаты выросли на 29,1 процента. Тенденция связана с востребованностью специалистов, занятых в цифровых сервисах, а также с возросшими потребностями в медицинском персонале на фоне пандемии коронавируса. Сокращение доходов в реальном выражении зафиксировано лишь у сотрудников рекрутинговых агентств (на 10,6 процента) и авиаперевозчиков (на 6,9 процента)", - сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

https://ria.ru/20220604/vuzy-1793100993.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, владимир ефимов (политик), экономика