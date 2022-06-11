20:50 11.06.2022 (обновлено: 22:51 11.06.2022)
Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС
Bloomberg: ЕК потребует от Киева борьбы с коррупцией для получения статуса кандидата в ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с определенными условиями, пишет Bloomberg.
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Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.
Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев заявила, что ЕК сформулирует мнение о том, должна ли Украина быть кандидатом на вступление в ЕС к концу следующей недели.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ближайшее время.