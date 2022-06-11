https://ria.ru/20220611/ukraina-1794807600.html

Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС

Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 11.06.2022

Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС

Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с определенными условиями, пишет Bloomberg. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:50

2022-06-11T20:50

2022-06-11T22:51

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

евросоюз

нидерланды

еврокомиссия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с определенными условиями, пишет Bloomberg."Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией", — уточняется в материале.Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев заявила, что ЕК сформулирует мнение о том, должна ли Украина быть кандидатом на вступление в ЕС к концу следующей недели.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ближайшее время.

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794795983.html

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, евросоюз, нидерланды, еврокомиссия