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Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 11.06.2022
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Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС
Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 11.06.2022
Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС
Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с определенными условиями, пишет Bloomberg. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T20:50
2022-06-11T22:51
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
евросоюз
нидерланды
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с определенными условиями, пишет Bloomberg."Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией", — уточняется в материале.Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев заявила, что ЕК сформулирует мнение о том, должна ли Украина быть кандидатом на вступление в ЕС к концу следующей недели.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ближайшее время.
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794795983.html
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, евросоюз, нидерланды, еврокомиссия
20:50 11.06.2022 (обновлено: 22:51 11.06.2022)
 
Bloomberg: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС

Bloomberg: ЕК потребует от Киева борьбы с коррупцией для получения статуса кандидата в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с определенными условиями, пишет Bloomberg.
"Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией", — уточняется в материале.
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Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.
Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.
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Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ближайшее время.
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В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕвросоюзНидерландыЕврокомиссия
 
 
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