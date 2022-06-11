Министры обороны Японии, США и Южной Кореи договорились об учениях
Министры обороны Японии, США и Южной Кореи договорились об учениях для обнаружения ракет
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю. Архивное фото
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Главы оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи Нобуо Киси, Ллойд Остин, Ли Чжон Соп провели встречу в Сингапуре на полях азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", в ходе которой договорились о проведении совместных учений для обнаружения ракет, сообщило агентство Jiji.
С учетом развития ракетной программы Северной Кореи министры договорились о проведении совместных учений в области обнаружения и отслеживания ракет. Также Япония и Южная Корея, чья отношения сейчас переживают не лучшие времен, пришли к единому мнению о необходимости восстановления доверия между оборонным ведомствами.
В совместном заявлении три страны подвергли осуждению "повторяющиеся ракетные пуски Северной Кореи", а также выступили за "важность мира и стабильности в Тайваньском проливе" и против "попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво".
Министр обороны Японии Нобуо Киси и премьер-министр Японии Фумио Кисида находятся с визитом в Сингапуре для участия в азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
"Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с 2002 года по инициативе Международного института стратегических исследований (IISS). В нем принимают участие лидеры, министры и представители министерств обороны 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Последним лидером Японии, посетившим саммит, стал Синдзо Абэ. Визит состоялся в 2014 году. В прошлом году Ёсихидэ Суга, занимавший пост премьер-министра Японии, намеревался поехать, но не смог из-за пандемии.