Рейтинг@Mail.ru
В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794790199.html
В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах
В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах - РИА Новости, 11.06.2022
В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах
Квоту на проживание иностранных граждан в районах различных городов планируют снизить до 20% в Турции с 1 июля, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:56
2022-06-11T17:56
в мире
турция
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_522e97e2b8572d63850933a996e6e6c4.jpg
АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Квоту на проживание иностранных граждан в районах различных городов планируют снизить до 20% в Турции с 1 июля, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Огромный наплыв беженцев из Сирии наблюдается в Турции в последние месяцы, что вызывает определенное недовольство местных граждан в социальных сетях. Правительство страны намерено реализовать в самой Сирии проект по строительству сборных домов для возвращения сирийских беженцев в зоны безопасности. Планы по снижению квоты, по мнению экспертов, как раз связаны с мерами по регулированию наплыва сирийских беженцев."С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%", - приводит слова Сойлу газета Star, которая уточняет, что по меньшей мере 1,2 тысячи районов будут закрыты для проживания иностранных граждан.Ясности в том, какие районы коснется квота, пока нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220611/zerno-1794788266.html
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bae2c6d74de05abdf51477ac8ed6066a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия
17:56 11.06.2022
 
В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах

Квоту на проживание иностранцев в городах Турции планируют снизить до 20 процентов

© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Квоту на проживание иностранных граждан в районах различных городов планируют снизить до 20% в Турции с 1 июля, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Огромный наплыв беженцев из Сирии наблюдается в Турции в последние месяцы, что вызывает определенное недовольство местных граждан в социальных сетях. Правительство страны намерено реализовать в самой Сирии проект по строительству сборных домов для возвращения сирийских беженцев в зоны безопасности. Планы по снижению квоты, по мнению экспертов, как раз связаны с мерами по регулированию наплыва сирийских беженцев.
"С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%", - приводит слова Сойлу газета Star, которая уточняет, что по меньшей мере 1,2 тысячи районов будут закрыты для проживания иностранных граждан.
Ясности в том, какие районы коснется квота, пока нет.
В порту Одессы. - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 17:19В мире
Турция поддержала предложенный ООН план вывоза зерна с Украины
 
В миреТурцияСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала