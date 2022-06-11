https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794790199.html

В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах

В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах - РИА Новости, 11.06.2022

В Турции снизят квоту на проживание иностранцев в городах

Квоту на проживание иностранных граждан в районах различных городов планируют снизить до 20% в Турции с 1 июля, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:56

2022-06-11T17:56

2022-06-11T17:56

в мире

турция

сирия

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АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Квоту на проживание иностранных граждан в районах различных городов планируют снизить до 20% в Турции с 1 июля, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Огромный наплыв беженцев из Сирии наблюдается в Турции в последние месяцы, что вызывает определенное недовольство местных граждан в социальных сетях. Правительство страны намерено реализовать в самой Сирии проект по строительству сборных домов для возвращения сирийских беженцев в зоны безопасности. Планы по снижению квоты, по мнению экспертов, как раз связаны с мерами по регулированию наплыва сирийских беженцев."С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%", - приводит слова Сойлу газета Star, которая уточняет, что по меньшей мере 1,2 тысячи районов будут закрыты для проживания иностранных граждан.Ясности в том, какие районы коснется квота, пока нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220611/zerno-1794788266.html

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия