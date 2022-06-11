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ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака - РИА Новости, 11.06.2022
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ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака - РИА Новости, 11.06.2022
ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе продолжающейся с апреля операции на севере Ирака, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:31
2022-06-11T17:31
в мире
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе продолжающейся с апреля операции на севере Ирака, сообщает министерство национальной обороны страны.Турция в апреле начала военную операцию против боевиков РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и ВВС. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ."ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РПК на севере Ирака. Боевики ликвидированы в зоне операции "Pençe-Kilit", продолжающейся в трех районах сопредельной страны. Тем самым, число нейтрализованных с начала операции террористов возросло до 220. ВС Турции продолжат шаги по устранению угрозы терроризма в регионе", - сообщает военное ведомство.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220522/irak-1790000368.html
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в мире, справки, мевлют чавушоглу, турция, ирак
17:31 11.06.2022
 
ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе продолжающейся с апреля операции на севере Ирака, сообщает министерство национальной обороны страны.
Турция в апреле начала военную операцию против боевиков РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и ВВС. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ.
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"ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РПК на севере Ирака. Боевики ликвидированы в зоне операции "Pençe-Kilit", продолжающейся в трех районах сопредельной страны. Тем самым, число нейтрализованных с начала операции террористов возросло до 220. ВС Турции продолжат шаги по устранению угрозы терроризма в регионе", - сообщает военное ведомство.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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