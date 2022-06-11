https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794788005.html

ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака - РИА Новости, 11.06.2022

ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков РПК на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе продолжающейся с апреля операции на севере Ирака, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:31

2022-06-11T17:31

2022-06-11T17:31

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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали до 220 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе продолжающейся с апреля операции на севере Ирака, сообщает министерство национальной обороны страны.Турция в апреле начала военную операцию против боевиков РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и ВВС. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ."ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РПК на севере Ирака. Боевики ликвидированы в зоне операции "Pençe-Kilit", продолжающейся в трех районах сопредельной страны. Тем самым, число нейтрализованных с начала операции террористов возросло до 220. ВС Турции продолжат шаги по устранению угрозы терроризма в регионе", - сообщает военное ведомство.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220522/irak-1790000368.html

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647154.html

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в мире, справки, мевлют чавушоглу, турция, ирак