https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794785713.html

Восемь человек погибли, 10 ранены в тяжелом ДТП на западе Турции

Восемь человек погибли, 10 ранены в тяжелом ДТП на западе Турции - РИА Новости, 11.06.2022

Восемь человек погибли, 10 ранены в тяжелом ДТП на западе Турции

Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Турции, восемь человек погибли, десять получили ранения, передает агентство DHA. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:02

2022-06-11T17:02

2022-06-11T17:27

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турция

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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Автоцистерна и микроавтобус столкнулись в Турции, восемь человек погибли, десять получили ранения, передает агентство DHA."Автоцистерна и микроавтобус с гостями со свадьбы столкнулись в субботу на западе Турции, в результате чего восемь человек погибли и 10 получили ранения", - передает агентство, уточнив, что два транспортных средства столкнулись в полную силу.

https://ria.ru/20220611/italiya-1794766952.html

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в мире, авто, турция