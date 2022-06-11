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В Турции одобрили план ООН по транспортировке зерна из черноморских портов - РИА Новости, 11.06.2022
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В Турции одобрили план ООН по транспортировке зерна из черноморских портов
В Турции одобрили план ООН по транспортировке зерна из черноморских портов - РИА Новости, 11.06.2022
В Турции одобрили план ООН по транспортировке зерна из черноморских портов
План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:58
2022-06-11T17:04
в мире
экономика
владимир путин
россия
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он."Я довел до сведения (главы МИД РФ Сергея) Лаврова мысль о том, что план ООН (по транспортировке зерна из портов Украины) является наиболее правильным. Детали плана должны быть обсуждены сторонами. Мы подчеркнули готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.Чавушоглу подчеркнул, что устранение преград на пути экспорта из Черного моря представляет жизненное значение для слаборазвитых стран."Наша позиция была изложена весьма четко. Мы ожидаем ответа российской стороны, как по вопросу проведения встречи, так и других деталей. Турция продолжит акцентировать внимание на этом вопросе", - сказал турецкий министр.
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в мире, экономика, владимир путин, россия, турция, украина, оон
16:58 11.06.2022 (обновлено: 17:04 11.06.2022)
 
В Турции одобрили план ООН по транспортировке зерна из черноморских портов

Глава МИД Турции: план ООН по вывозу украинского зерна является наиболее правильным

© AP Photo / Virginia MayoТранспортные контейнеры в порту
Транспортные контейнеры в порту - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Транспортные контейнеры в порту. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
"Я довел до сведения (главы МИД РФ Сергея) Лаврова мысль о том, что план ООН (по транспортировке зерна из портов Украины) является наиболее правильным. Детали плана должны быть обсуждены сторонами. Мы подчеркнули готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.
Чавушоглу подчеркнул, что устранение преград на пути экспорта из Черного моря представляет жизненное значение для слаборазвитых стран.
"Наша позиция была изложена весьма четко. Мы ожидаем ответа российской стороны, как по вопросу проведения встречи, так и других деталей. Турция продолжит акцентировать внимание на этом вопросе", - сказал турецкий министр.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 14:52
ООН хочет решить вопрос с украинским зерном пакетно, заявил постпред России
 
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