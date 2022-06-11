https://ria.ru/20220611/toplivo-1794781535.html

В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива

В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива - РИА Новости, 11.06.2022

В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива

Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад, написал в Twitter член Европарламента Мислав Колакушич. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:27

2022-06-11T16:27

2022-06-11T16:38

цены на нефть

европа

украина

москва

экономика

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617433_0:71:2950:1730_1920x0_80_0_0_ee3af49c4972935de876f7dcdcb74a7a.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад, написал в Twitter член Европарламента Мислав Колакушич.По словам депутата, война с энергоресурсами приведет к масштабному экономическому коллапсу. "Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными", — уверен Колакушич.В Европе не раз отмечали, что климатическая повестка региона приводит к росту цен на электроэнергию. Тепло и свет становятся роскошью, которую европейцы не могут себе позволить.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794757961.html

европа

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, европа, украина, москва, экономика, в мире, санкции в отношении россии