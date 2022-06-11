16:27 11.06.2022 (обновлено: 16:38 11.06.2022)
В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива
Член ЕП Колакушевич: отказ от ископаемого топлива отбросит Европу на 30 лет назад
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад, написал в Twitter член Европарламента Мислав Колакушич.
"Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили", — считает он.
По словам депутата, война с энергоресурсами приведет к масштабному экономическому коллапсу.
"Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными", — уверен Колакушич.
В Европе не раз отмечали, что климатическая повестка региона приводит к росту цен на электроэнергию. Тепло и свет становятся роскошью, которую европейцы не могут себе позволить.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.