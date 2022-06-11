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В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива - РИА Новости, 11.06.2022
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В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива
В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива - РИА Новости, 11.06.2022
В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива
Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад, написал в Twitter член Европарламента Мислав Колакушич. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:27
2022-06-11T16:38
цены на нефть
европа
украина
москва
экономика
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад, написал в Twitter член Европарламента Мислав Колакушич.По словам депутата, война с энергоресурсами приведет к масштабному экономическому коллапсу. "Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными", — уверен Колакушич.В Европе не раз отмечали, что климатическая повестка региона приводит к росту цен на электроэнергию. Тепло и свет становятся роскошью, которую европейцы не могут себе позволить.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, европа, украина, москва, экономика, в мире, санкции в отношении россии
16:27 11.06.2022 (обновлено: 16:38 11.06.2022)
 
В Европарламенте предупредили о последствиях отказа Запада от топлива

Член ЕП Колакушевич: отказ от ископаемого топлива отбросит Европу на 30 лет назад

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад, написал в Twitter член Европарламента Мислав Колакушич.

"Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили", — считает он.

По словам депутата, война с энергоресурсами приведет к масштабному экономическому коллапсу.
"Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными", — уверен Колакушич.
В Европе не раз отмечали, что климатическая повестка региона приводит к росту цен на электроэнергию. Тепло и свет становятся роскошью, которую европейцы не могут себе позволить.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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