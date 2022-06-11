Экс-глава вооруженных сил Британии: у Запада нет стратегии по Украине
Британский генерал Ричардс считает, что у Запада нет последовательной стратегии по Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Страны Запада лишены последовательной стратегии в отношении конфликта на Украине, заявил экс-глава вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс в статье для британской газеты Telegraph.
"Это "стратегия" под названием "давайте посмотрим, как все сложится", иными словами, это вообще не стратегия", - пишет Ричардс.
Как он отмечает, ни в США, ни в Великобритании нет понимания того, какое развитие должно быть у конфликта на Украине и "какую Россию мы стремимся сформировать, особенно по жизненно важному долгосрочному вопросу отношений с Китаем".
"Есть ли возможность, используя кнут и пряник, убедить ослабленную Россию присоединиться к Западу вместо того, чтобы неизбежно втягивать её в сферу влияния Китая?", - задается вопросом Ричардс.
Как он пишет дальше, никто не мыслит "масштабно" в стратегическом плане, потому что "никто не смел достаточно, чтобы мыслить за рамками политических условностей момента".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.