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Экс-глава вооруженных сил Британии: у Запада нет стратегии по Украине - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/strategiya-1794710807.html
Экс-глава вооруженных сил Британии: у Запада нет стратегии по Украине
Экс-глава вооруженных сил Британии: у Запада нет стратегии по Украине - РИА Новости, 11.06.2022
Экс-глава вооруженных сил Британии: у Запада нет стратегии по Украине
Страны Запада лишены последовательной стратегии в отношении конфликта на Украине, заявил экс-глава вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс в статье для... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T04:22
2022-06-11T04:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
украина
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Страны Запада лишены последовательной стратегии в отношении конфликта на Украине, заявил экс-глава вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс в статье для британской газеты Telegraph."Это "стратегия" под названием "давайте посмотрим, как все сложится", иными словами, это вообще не стратегия", - пишет Ричардс.Как он отмечает, ни в США, ни в Великобритании нет понимания того, какое развитие должно быть у конфликта на Украине и "какую Россию мы стремимся сформировать, особенно по жизненно важному долгосрочному вопросу отношений с Китаем"."Есть ли возможность, используя кнут и пряник, убедить ослабленную Россию присоединиться к Западу вместо того, чтобы неизбежно втягивать её в сферу влияния Китая?", - задается вопросом Ричардс.Как он пишет дальше, никто не мыслит "масштабно" в стратегическом плане, потому что "никто не смел достаточно, чтобы мыслить за рамками политических условностей момента".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, великобритания, украина, владимир путин
04:22 11.06.2022
 
Экс-глава вооруженных сил Британии: у Запада нет стратегии по Украине

Британский генерал Ричардс считает, что у Запада нет последовательной стратегии по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Страны Запада лишены последовательной стратегии в отношении конфликта на Украине, заявил экс-глава вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс в статье для британской газеты Telegraph.
"Это "стратегия" под названием "давайте посмотрим, как все сложится", иными словами, это вообще не стратегия", - пишет Ричардс.
Как он отмечает, ни в США, ни в Великобритании нет понимания того, какое развитие должно быть у конфликта на Украине и "какую Россию мы стремимся сформировать, особенно по жизненно важному долгосрочному вопросу отношений с Китаем".
"Есть ли возможность, используя кнут и пряник, убедить ослабленную Россию присоединиться к Западу вместо того, чтобы неизбежно втягивать её в сферу влияния Китая?", - задается вопросом Ричардс.
Как он пишет дальше, никто не мыслит "масштабно" в стратегическом плане, потому что "никто не смел достаточно, чтобы мыслить за рамками политических условностей момента".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияУкраинаВладимир Путин
 
 
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