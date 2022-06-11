https://ria.ru/20220611/spor-1794769584.html
Канада и Дания решили спор вокруг острова в Северном Ледовитом океане
Канада и Дания решили спор вокруг острова в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 11.06.2022
Канада и Дания решили спор вокруг острова в Северном Ледовитом океане
Канада и Дания урегулировали территориальный спор вокруг острова Ганса площадью 1,3 квадратных километра в Северном Ледовитом океане, сообщает газета Globe and... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:58
2022-06-11T14:58
2022-06-11T14:58
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Канада и Дания урегулировали территориальный спор вокруг острова Ганса площадью 1,3 квадратных километра в Северном Ледовитом океане, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники.По данным источников, соглашение планируют обнародовать 14 июня.Территориальный спор между Данией и Канадой за право обладания островом Ганса длится с 1973 года, когда разрабатывалось соглашение о разграничении континентального шельфа между Канадой и Гренландией. Стороны договорились, что, так как остров не является морской территорией, его принадлежность стоит рассматривать отдельно, но официальное соглашение так и не было достигнуто. Конфликт протекает в относительно "мирной" форме, однако разрешить его не так просто, поскольку географическое положение определяет стратегическую значимость региона.
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763813.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, дания, гренландия
Канада и Дания решили спор вокруг острова в Северном Ледовитом океане
Globe and Mail: Канада и Дания урегулировали территориальный спор вокруг острова Ганса