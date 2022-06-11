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Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794788131.html
Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации
Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022
Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации
Сотрудники Росгвардии вернулись в Карачаево-Черкесию после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рашид... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:31
2022-06-11T17:31
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЯТИГОРСК, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернулись в Карачаево-Черкесию после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рашид Темрезов."Сегодня мы торжественно встречали личный состав управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, прибывших после выполнения задач специальной военной операции. Очень символично, что бойцы вернулись домой в канун государственного праздника Дня России, с честью выполнив свой воинский долг, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - написал Темрезов в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
россия
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владимир путин, украина, россия, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:31 11.06.2022
 
Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации

Глава КЧР Темрезов: росгвардейцы прибыли в республику после выполнения задач спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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ПЯТИГОРСК, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернулись в Карачаево-Черкесию после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Сегодня мы торжественно встречали личный состав управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, прибывших после выполнения задач специальной военной операции. Очень символично, что бойцы вернулись домой в канун государственного праздника Дня России, с честью выполнив свой воинский долг, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - написал Темрезов в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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