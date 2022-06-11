https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794788131.html

Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации

Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022

Сотрудники Росгвардии вернулись в КЧР после выполнения задач спецоперации

Сотрудники Росгвардии вернулись в Карачаево-Черкесию после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рашид... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:31

2022-06-11T17:31

2022-06-11T17:31

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЯТИГОРСК, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернулись в Карачаево-Черкесию после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рашид Темрезов."Сегодня мы торжественно встречали личный состав управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, прибывших после выполнения задач специальной военной операции. Очень символично, что бойцы вернулись домой в канун государственного праздника Дня России, с честью выполнив свой воинский долг, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - написал Темрезов в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, россия, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)