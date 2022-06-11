https://ria.ru/20220611/sarmat-1794763078.html

Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"

Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард" - РИА Новости, 11.06.2022

Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"

Новейшая баллистическая ракета "Сармат" создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", она сможет нести несколько таких блоков, заявил... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:11

2022-06-11T14:11

2022-06-11T14:11

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая баллистическая ракета "Сармат" создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", она сможет нести несколько таких блоков, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев.Гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" развивают скорость 28 махов, или 10 километров в секунду."Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения