https://ria.ru/20220611/sarmat-1794763078.html
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард" - РИА Новости, 11.06.2022
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"
Новейшая баллистическая ракета "Сармат" создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", она сможет нести несколько таких блоков, заявил... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:11
2022-06-11T14:11
2022-06-11T14:11
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая баллистическая ракета "Сармат" создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", она сможет нести несколько таких блоков, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев.Гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" развивают скорость 28 махов, или 10 километров в секунду."Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"
Командующий РВСН: ракета "Сармат" создавалась для оснащения боевыми блоками "Авангард"