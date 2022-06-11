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Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард" - РИА Новости, 11.06.2022
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Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард" - РИА Новости, 11.06.2022
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"
Новейшая баллистическая ракета "Сармат" создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", она сможет нести несколько таких блоков, заявил... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:11
2022-06-11T14:11
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая баллистическая ракета "Сармат" создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", она сможет нести несколько таких блоков, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев.Гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" развивают скорость 28 махов, или 10 километров в секунду."Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Россия 24".
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения
14:11 11.06.2022
 
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"

Командующий РВСН: ракета "Сармат" создавалась для оснащения боевыми блоками "Авангард"

© Минобороны РФИспытания новой жидкостной МБР тяжелого класса "Сармат"
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат
© Минобороны РФ
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая баллистическая ракета "Сармат" создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", она сможет нести несколько таких блоков, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев.
Гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" развивают скорость 28 махов, или 10 километров в секунду.
"Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Россия 24".
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ракетные войска стратегического назначения
 
 
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