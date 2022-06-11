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Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/sapery-1794811928.html
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.06.2022
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:43
2022-06-11T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что в том числе проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 522", - добавил Мизинцев.
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в мире, днр
21:43 11.06.2022
 
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Мизинцев: российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 987,87 га (в том числе за сутки – 21,45 га)", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он уточнил, что в том числе проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 километра дорог.
"Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 522", - добавил Мизинцев.
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