https://ria.ru/20220611/sapery-1794811928.html
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.06.2022
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:43
2022-06-11T21:43
2022-06-11T21:43
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днр
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что в том числе проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 522", - добавил Мизинцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Мизинцев: российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 987,87 га (в том числе за сутки – 21,45 га)", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он уточнил, что в том числе проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 километра дорог.
"Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 522", - добавил Мизинцев.