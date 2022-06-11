https://ria.ru/20220611/sapery-1794811928.html

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.06.2022

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:43

2022-06-11T21:43

2022-06-11T21:43

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что в том числе проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 522", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр