https://ria.ru/20220611/samozanyatye-1794785400.html

Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов

Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов - РИА Новости, 11.06.2022

Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество, документ... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:59

2022-06-11T16:59

2022-06-11T17:10

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".До принятия закона субъекты малого и среднего предпринимательства имели возможность получения государственного или муниципального имущества без торгов. А самозанятые, как правило, такой возможности были лишены, несмотря на предусмотренное законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" равенство прав на получение имущественной поддержки, указывают разработчики.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а его нормы будут применяться в течение срока проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По действующим нормам этот эксперимент проводится до 1 января 2029 года.

https://ria.ru/20220601/samozanyatye-1792424242.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин