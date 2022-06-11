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Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов - РИА Новости, 11.06.2022
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Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов
Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов - РИА Новости, 11.06.2022
Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество, документ... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:59
2022-06-11T17:10
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".До принятия закона субъекты малого и среднего предпринимательства имели возможность получения государственного или муниципального имущества без торгов. А самозанятые, как правило, такой возможности были лишены, несмотря на предусмотренное законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" равенство прав на получение имущественной поддержки, указывают разработчики.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а его нормы будут применяться в течение срока проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По действующим нормам этот эксперимент проводится до 1 января 2029 года.
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экономика, владимир путин
16:59 11.06.2022 (обновлено: 17:10 11.06.2022)
 
Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов

Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать госимущество

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
До принятия закона субъекты малого и среднего предпринимательства имели возможность получения государственного или муниципального имущества без торгов. А самозанятые, как правило, такой возможности были лишены, несмотря на предусмотренное законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" равенство прав на получение имущественной поддержки, указывают разработчики.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:42
Эксперты: отношения самозанятых с государством нуждаются в регулировании
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а его нормы будут применяться в течение срока проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По действующим нормам этот эксперимент проводится до 1 января 2029 года.
 
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