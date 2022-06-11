https://ria.ru/20220611/rumyniya-1794763703.html

В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины

В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 11.06.2022

В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины

За сутки пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии пересекли 90 857 человек, из которых 8195 граждан Украины, сообщает в субботу пресс-служба пограничной РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:15

2022-06-11T14:15

2022-06-11T14:15

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. За сутки пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии пересекли 90 857 человек, из которых 8195 граждан Украины, сообщает в субботу пресс-служба пограничной полиции страны."За сутки через погранпереходы всего перешли 8195 граждан Украины. С украинской стороны в страну въехали 4135 украинцев (на 6 % меньше, чем днем ранее), а со стороны Молдавии - 1031 (снижение на 12,8 %), остальные направились далее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.Всего с начала конфликта на Украине в Румынию въехали 1 169 850 украинских граждан.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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в мире, румыния, украина, молдавия