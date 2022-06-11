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В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 11.06.2022
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В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины
В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 11.06.2022
В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины
За сутки пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии пересекли 90 857 человек, из которых 8195 граждан Украины, сообщает в субботу пресс-служба пограничной РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:15
2022-06-11T14:15
в мире
румыния
украина
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. За сутки пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии пересекли 90 857 человек, из которых 8195 граждан Украины, сообщает в субботу пресс-служба пограничной полиции страны."За сутки через погранпереходы всего перешли 8195 граждан Украины. С украинской стороны в страну въехали 4135 украинцев (на 6 % меньше, чем днем ранее), а со стороны Молдавии - 1031 (снижение на 12,8 %), остальные направились далее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.Всего с начала конфликта на Украине в Румынию въехали 1 169 850 украинских граждан.
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в мире, румыния, украина, молдавия
14:15 11.06.2022
 
В Румынию за сутки прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины

Погранполиция Румынии заявила, что в страну прибыли более восьми тысяч беженцев с Украины

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. За сутки пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии пересекли 90 857 человек, из которых 8195 граждан Украины, сообщает в субботу пресс-служба пограничной полиции страны.
"За сутки через погранпереходы всего перешли 8195 граждан Украины. С украинской стороны в страну въехали 4135 украинцев (на 6 % меньше, чем днем ранее), а со стороны Молдавии - 1031 (снижение на 12,8 %), остальные направились далее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.
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