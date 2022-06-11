https://ria.ru/20220611/rosgvardiya-1794745270.html
Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР
Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР
Военные Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:54
2022-06-11T11:54
2022-06-11T11:54
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луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военные Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства."В одном из населенных пунктов ДНР, освобожденного от противника, в ходе инженерной разведки военнослужащие Росгвардии обнаружили участок дороги, заминированный противотанковыми минами ТМ-62. Росгвардейцы обезвредили опасные находки", - говорится в сообщении.Добавляется, что в населенных пунктах ЛНР росгвардейцы нашли восемь гранатометов, два огнемета, крупнокалиберный пулемет "Утес", 50 выстрелов и 22 стартовых заряда к гранатометам, 23 осколочные мины иностранного производства, 16 гранат различных модификаций, более 25 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию, в том числе и иностранного производства, форму и экипировку ВСУ.
https://ria.ru/20220608/sapery-1794110585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР
Саперы Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР