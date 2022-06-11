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Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
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Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР
Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР
Военные Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:54
2022-06-11T11:54
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военные Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства."В одном из населенных пунктов ДНР, освобожденного от противника, в ходе инженерной разведки военнослужащие Росгвардии обнаружили участок дороги, заминированный противотанковыми минами ТМ-62. Росгвардейцы обезвредили опасные находки", - говорится в сообщении.Добавляется, что в населенных пунктах ЛНР росгвардейцы нашли восемь гранатометов, два огнемета, крупнокалиберный пулемет "Утес", 50 выстрелов и 22 стартовых заряда к гранатометам, 23 осколочные мины иностранного производства, 16 гранат различных модификаций, более 25 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию, в том числе и иностранного производства, форму и экипировку ВСУ.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
11:54 11.06.2022
 
Росгвардия обезвредила заминированную дорогу в ДНР

Саперы Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР

© РИА Новости / Андрей КоцРоссийские саперы проводят разминирование
Российские саперы проводят разминирование - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Российские саперы проводят разминирование. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военные Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В одном из населенных пунктов ДНР, освобожденного от противника, в ходе инженерной разведки военнослужащие Росгвардии обнаружили участок дороги, заминированный противотанковыми минами ТМ-62. Росгвардейцы обезвредили опасные находки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в населенных пунктах ЛНР росгвардейцы нашли восемь гранатометов, два огнемета, крупнокалиберный пулемет "Утес", 50 выстрелов и 22 стартовых заряда к гранатометам, 23 осколочные мины иностранного производства, 16 гранат различных модификаций, более 25 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию, в том числе и иностранного производства, форму и экипировку ВСУ.
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 20:55Специальная военная операция на Украине
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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