https://ria.ru/20220611/putin-1794779839.html

Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения

Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения - РИА Новости, 11.06.2022

Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:05

2022-06-11T16:05

2022-06-11T16:05

общество

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось на величину не более 10%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Также закон предусматривает, что рассмотрение дел об административных правонарушениях при движении крупногабаритного транспорта передается от органов внутренних дел Ространснадзору.Как отмечается в документах, закон разработан с учетом потребностей бизнеса в текущей ситуации.

https://ria.ru/20220611/kosmos-1794778038.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), владимир путин