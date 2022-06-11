https://ria.ru/20220611/putin-1794779839.html
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения - РИА Новости, 11.06.2022
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:05
2022-06-11T16:05
2022-06-11T16:05
общество
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790711716_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7c7b068d569041d712c2cb0ee25e78dc.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось на величину не более 10%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Также закон предусматривает, что рассмотрение дел об административных правонарушениях при движении крупногабаритного транспорта передается от органов внутренних дел Ространснадзору.Как отмечается в документах, закон разработан с учетом потребностей бизнеса в текущей ситуации.
https://ria.ru/20220611/kosmos-1794778038.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790711716_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e89afe35c403e26f5cee502fc2ae374a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), владимир путин
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения