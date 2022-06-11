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Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения - РИА Новости, 11.06.2022
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:05
2022-06-11T16:05
общество
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось на величину не более 10%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Также закон предусматривает, что рассмотрение дел об административных правонарушениях при движении крупногабаритного транспорта передается от органов внутренних дел Ространснадзору.Как отмечается в документах, закон разработан с учетом потребностей бизнеса в текущей ситуации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), владимир путин
16:05 11.06.2022
 
Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения

Путин отменил штрафы за небольшое превышение массы грузовика без разрешения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось на величину не более 10%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также закон предусматривает, что рассмотрение дел об административных правонарушениях при движении крупногабаритного транспорта передается от органов внутренних дел Ространснадзору.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
15:57
Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Как отмечается в документах, закон разработан с учетом потребностей бизнеса в текущей ситуации.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Владимир Путин
 
 
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