https://ria.ru/20220611/puschino-1794802941.html

Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в подмосковной квартире

Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в подмосковной квартире - РИА Новости, 11.06.2022

Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в подмосковной квартире

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате пожара в квартире в подмосковном Пущино, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:57

2022-06-11T19:57

2022-06-11T19:57

происшествия

жилье

пущино

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате пожара в квартире в подмосковном Пущино, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.По данным ведомства, возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу: городской округ Пущино, микрорайон "Г", дом 33."Пожар был полностью ликвидирован в 14.59 (мск). Площадь горения составила 11 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека, среди которых один ребенок", - сказал собеседник агентства.Собеседник добавил, что погибших в результате пожара нет.

https://ria.ru/20220611/pozhar-1794789882.html

пущино

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2022

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происшествия, жилье, пущино