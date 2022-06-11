https://ria.ru/20220611/puschino-1794802941.html
Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в подмосковной квартире
Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в подмосковной квартире - РИА Новости, 11.06.2022
Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в подмосковной квартире
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате пожара в квартире в подмосковном Пущино, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:57
2022-06-11T19:57
2022-06-11T19:57
происшествия
жилье
пущино
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате пожара в квартире в подмосковном Пущино, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.По данным ведомства, возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу: городской округ Пущино, микрорайон "Г", дом 33."Пожар был полностью ликвидирован в 14.59 (мск). Площадь горения составила 11 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека, среди которых один ребенок", - сказал собеседник агентства.Собеседник добавил, что погибших в результате пожара нет.
https://ria.ru/20220611/pozhar-1794789882.html
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происшествия, жилье, пущино
Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в подмосковной квартире
Двое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в квартире в подмосковном Пущино