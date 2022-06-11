https://ria.ru/20220611/proisshestvie-1794718253.html
Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке
Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке - РИА Новости, 11.06.2022
Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке
Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке, сообщает мэрия. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:56
2022-06-11T08:56
2022-06-11T08:56
происшествия
анадырь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чукотский автономный округ
россия
чукотка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787846615_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5afcdf718618daa55b890bd8df1971f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке, сообщает мэрия."По информации пресс-службы УФСБ по Чукотскому автономному округу, в Анадыре 11 июня в 10.30 (1.30 мск) в этажном распределительном щитке подъезда дома на улице Строителей обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.На место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехник, сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Здание было обесточено, проведено оцепление прилежащей территории, эвакуация жильцов дома."По результатам обследования специалистами установлено, что обнаруженный предмет является муляжом и не представляет угрозы для жизни и здоровья окружающих", - отмечают в мэрии.Предмет направили на экспертно-криминалистическое исследование.
https://ria.ru/20220609/granata-1794374164.html
анадырь
чукотский автономный округ
россия
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787846615_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a3c34b5182f191e79e9a87932676806.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анадырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотский автономный округ, россия, чукотка
Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке
Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке