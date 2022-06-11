https://ria.ru/20220611/proisshestvie-1794718253.html

Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке

Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке - РИА Новости, 11.06.2022

Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке

Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке, сообщает мэрия. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:56

2022-06-11T08:56

2022-06-11T08:56

происшествия

анадырь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чукотский автономный округ

россия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке, сообщает мэрия."По информации пресс-службы УФСБ по Чукотскому автономному округу, в Анадыре 11 июня в 10.30 (1.30 мск) в этажном распределительном щитке подъезда дома на улице Строителей обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.На место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехник, сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Здание было обесточено, проведено оцепление прилежащей территории, эвакуация жильцов дома."По результатам обследования специалистами установлено, что обнаруженный предмет является муляжом и не представляет угрозы для жизни и здоровья окружающих", - отмечают в мэрии.Предмет направили на экспертно-криминалистическое исследование.

https://ria.ru/20220609/granata-1794374164.html

анадырь

чукотский автономный округ

россия

чукотка

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происшествия, анадырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотский автономный округ, россия, чукотка