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Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке - РИА Новости, 11.06.2022
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Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке
Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке - РИА Новости, 11.06.2022
Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке
Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке, сообщает мэрия. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:56
2022-06-11T08:56
происшествия
анадырь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чукотский автономный округ
россия
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке, сообщает мэрия."По информации пресс-службы УФСБ по Чукотскому автономному округу, в Анадыре 11 июня в 10.30 (1.30 мск) в этажном распределительном щитке подъезда дома на улице Строителей обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.На место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехник, сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Здание было обесточено, проведено оцепление прилежащей территории, эвакуация жильцов дома."По результатам обследования специалистами установлено, что обнаруженный предмет является муляжом и не представляет угрозы для жизни и здоровья окружающих", - отмечают в мэрии.Предмет направили на экспертно-криминалистическое исследование.
https://ria.ru/20220609/granata-1794374164.html
анадырь
чукотский автономный округ
россия
чукотка
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происшествия, анадырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотский автономный округ, россия, чукотка
08:56 11.06.2022
 
Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на Чукотке

Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСамодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Самодельное взрывное устройство. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Муляж взрывного устройства обнаружен в подъезде жилого дома в Анадыре на Чукотке, сообщает мэрия.
"По информации пресс-службы УФСБ по Чукотскому автономному округу, в Анадыре 11 июня в 10.30 (1.30 мск) в этажном распределительном щитке подъезда дома на улице Строителей обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.
На место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехник, сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Здание было обесточено, проведено оцепление прилежащей территории, эвакуация жильцов дома.
"По результатам обследования специалистами установлено, что обнаруженный предмет является муляжом и не представляет угрозы для жизни и здоровья окружающих", - отмечают в мэрии.
Предмет направили на экспертно-криминалистическое исследование.
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ПроисшествияАнадырьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чукотский автономный округРоссияЧукотка
 
 
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