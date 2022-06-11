https://ria.ru/20220611/priyuty-1794767179.html

Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП

Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП - РИА Новости, 11.06.2022

Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:46

2022-06-11T14:46

2022-06-11T14:46

владимир бурматов

сергей гаврилов

госдума рф

владимир путин

законодательство

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7e3684b3fb9a6966b020002d01a8322f.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве (ГЧП И МЧП). Документ опубликован на портале правовой информации.Закон включает объекты, предназначенные для размещения приютов для животных, в перечень объектов соглашений о ГЧП и МЧП.Использование этого механизма в несколько раз удешевляет строительство приютов для безнадзорных животных, пояснял ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, депутат Владимир Бурматов. Это пойдет на пользу и регионам, которые испытывают дефицит приютов, и волонтерским организациям, желающим создавать такие приюты, подчеркивал он.Во многих регионах приютов для животных по-прежнему не хватает, несмотря на действующие положения закона об ответственном обращении с животными, говорил в свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, закон снимет с региональных бюджетов часть финансовой нагрузки, что особенно актуально в нынешней экономической обстановке.Закон также предусматривает, что концессионные соглашения и соглашения о ГЧП или МЧП могут предусматривать передачу публичным партнером во владение и в пользование частному партнеру объекта незавершенного строительства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир бурматов, сергей гаврилов, госдума рф, владимир путин, законодательство, животные