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Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП - РИА Новости, 11.06.2022
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Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП
Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП - РИА Новости, 11.06.2022
Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП
Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:46
2022-06-11T14:46
владимир бурматов
сергей гаврилов
госдума рф
владимир путин
законодательство
животные
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве (ГЧП И МЧП). Документ опубликован на портале правовой информации.Закон включает объекты, предназначенные для размещения приютов для животных, в перечень объектов соглашений о ГЧП и МЧП.Использование этого механизма в несколько раз удешевляет строительство приютов для безнадзорных животных, пояснял ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, депутат Владимир Бурматов. Это пойдет на пользу и регионам, которые испытывают дефицит приютов, и волонтерским организациям, желающим создавать такие приюты, подчеркивал он.Во многих регионах приютов для животных по-прежнему не хватает, несмотря на действующие положения закона об ответственном обращении с животными, говорил в свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, закон снимет с региональных бюджетов часть финансовой нагрузки, что особенно актуально в нынешней экономической обстановке.Закон также предусматривает, что концессионные соглашения и соглашения о ГЧП или МЧП могут предусматривать передачу публичным партнером во владение и в пользование частному партнеру объекта незавершенного строительства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html
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владимир бурматов, сергей гаврилов, госдума рф, владимир путин, законодательство, животные
14:46 11.06.2022
 
Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП

Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе ГЧП и МЧП

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ветеринарная станция и приют для бродячих собак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве (ГЧП И МЧП). Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон включает объекты, предназначенные для размещения приютов для животных, в перечень объектов соглашений о ГЧП и МЧП.
Использование этого механизма в несколько раз удешевляет строительство приютов для безнадзорных животных, пояснял ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, депутат Владимир Бурматов. Это пойдет на пользу и регионам, которые испытывают дефицит приютов, и волонтерским организациям, желающим создавать такие приюты, подчеркивал он.
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Во многих регионах приютов для животных по-прежнему не хватает, несмотря на действующие положения закона об ответственном обращении с животными, говорил в свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, закон снимет с региональных бюджетов часть финансовой нагрузки, что особенно актуально в нынешней экономической обстановке.
Закон также предусматривает, что концессионные соглашения и соглашения о ГЧП или МЧП могут предусматривать передачу публичным партнером во владение и в пользование частному партнеру объекта незавершенного строительства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
 
Владимир БурматовСергей ГавриловГосдума РФВладимир ПутинЗаконодательствоЖивотные
 
 
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