Приюты для животных можно будет создавать на условиях ГЧП и МЧП
Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе ГЧП и МЧП
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий создание приютов для животных на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве (ГЧП И МЧП). Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон включает объекты, предназначенные для размещения приютов для животных, в перечень объектов соглашений о ГЧП и МЧП.
Использование этого механизма в несколько раз удешевляет строительство приютов для безнадзорных животных, пояснял ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, депутат Владимир Бурматов. Это пойдет на пользу и регионам, которые испытывают дефицит приютов, и волонтерским организациям, желающим создавать такие приюты, подчеркивал он.
Во многих регионах приютов для животных по-прежнему не хватает, несмотря на действующие положения закона об ответственном обращении с животными, говорил в свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, закон снимет с региональных бюджетов часть финансовой нагрузки, что особенно актуально в нынешней экономической обстановке.
Закон также предусматривает, что концессионные соглашения и соглашения о ГЧП или МЧП могут предусматривать передачу публичным партнером во владение и в пользование частному партнеру объекта незавершенного строительства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.