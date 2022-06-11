https://ria.ru/20220611/privatizatsiya-1794242590.html

Государственная программа приватизации

Государственная программа приватизации - РИА Новости, 11.06.2022

Государственная программа приватизации

Приватизация – процесс разгосударствления собственности на средства производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы. Осуществляется посредством продажи РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T02:04

2022-06-11T02:04

2022-06-11T02:04

справки

экономика

приватизация

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Приватизация – процесс разгосударствления собственности на средства производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы. Осуществляется посредством продажи или безвозмездной передачи объектов государственной и муниципальной собственности в руки коллективов и частных лиц с образованием на этой основе корпоративной, акционерной, частной собственности. В современном мире процесс приватизации считается составной частью институциональных изменений, сопровождающих демократические реформы. В Российской Федерации в процессе перехода к рыночной экономике приватизации отводилась основная роль. В результате нее частный сектор должен был занять ведущее место в экономике. 11 июня 1992 года Верховным Советом России была утверждена "Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год", разработанная в соответствии с требованиями закона РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" от 3 июля 1991 года (в редакции от 5 июня 1992 года). Основные положения Госпрограммы были определены указами президента РФ "Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий" от 29 декабря 1992 года и от 29 января 1992 года. Государственная программа приватизации на 1992 год поставила цели формирования слоя частных собственников, повышения эффективности деятельности предприятий, социальной защиты населения и развития социальной инфраструктуры за счет средств от приватизации, содействия финансовой стабилизации в стране, создания конкурентной среды и демонополизации народного хозяйства, привлечения иностранных инвестиций, создания условий и организационных структур для расширения масштаба приватизации. Она не регулировала приватизацию совхозов, земельного и жилищного фондов.В программе была дана классификация объектов и предприятий по возможности их приватизации в 1992 году. Предприятия были поделены на группы: предприятия, приватизация которых была запрещена (недра, лесной фонд, водные ресурсы, воздушное пространство, шельф, трубопроводы, автодороги общего пользования, телевизионные и радиопередающие центры, объекты исторического и культурного населения народов России и др.); разрешалась только по решению правительства РФ или правительств республик в составе РФ; разрешалась по решению Госкомимущества с учетом мнения отраслевых министерств; разрешалась в соответствии с местными программами приватизации; предприятия, которые подлежали обязательной приватизации (предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой и легкой промышленности). На основании заданий Государственной программы приватизации комитеты по управлению государственным имуществом в республиках и областях разрабатывали местные программы приватизации и прогнозировали поступления средств от приватизации в бюджеты разных уровней. Госпрограмма предусматривала проведение в 1992-1994 годах приватизацию государственных и муниципальных предприятий на возмездной и безвозмездной основе. Основным источником средств для приобретения приватизируемых объектов в этот период должны были стать именные приватизационные вклады (приватизационные чеки) и приватизационные фонды предприятий. Конкретный способ приватизации предприятия определялся соответствующим комитетом по управлению имуществом по результатам работы комиссии по приватизации в соответствии с требованиями закона РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной и местных программ приватизации, нормативными актами Госкомимущества России и с учетом мнения трудового коллектива приватизируемого предприятия.При преобразовании государственных и муниципальных предприятий не допускалось создание акционерных обществ закрытого типа; создание акционерных обществ (в том числе холдинговых компаний) на основе концернов, союзов, ассоциаций и иных объединений предприятий, в состав которых входят государственные (муниципальные) предприятия, за исключением случаев приведения их организационно-правовой формы в соответствие с законодательством РФ. Кроме того, не допускалось создание предприятий в любой организационно-правовой форме объединениями государственных (муниципальных) предприятий, а также органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, за исключением комитетов по управлению имуществом и фондов имущества. Все государственные (муниципальные) предприятия по отношению к используемым способам приватизации разделялись на три группы: В 1992 году Госпрограмма предусматривала использование следующих способов приватизации: продажу акций акционерных обществ открытого типа; продажу предприятий на аукционе; продажу предприятий по коммерческому конкурсу (в том числе с ограничением состава его участников); продажу предприятий по некоммерческому инвестиционному конкурсу (инвестиционные торги); продажу имущества (активов) ликвидируемых и ликвидированных предприятий; выкуп арендного имущества. При продаже акций акционерных обществ открытого типа, созданных путем преобразования государственных и муниципальных предприятий (в том числе ранее преобразованных в акционерные общества закрытого типа), по предложению трудового коллектива предприятия мог применяться один из трех вариантов предоставления льгот членам трудового коллектива приватизируемого предприятия. Первый вариант предполагал безвозмездную передачу всем работникам приватизируемого предприятия привилегированных (не голосующих) акций в размере 25% уставного капитала. Кроме того, они могли купить обыкновенных акций до 10% уставного капитала со скидкой 30% от их номинальной стоимости с предоставлением рассрочки до трех лет. Должностным лицам (руководителю, его заместителю, главному инженеру, главному бухгалтеру) предоставлялось право на приобретение обыкновенных акций по номинальной стоимости в пределах до 5% от уставного капитала. Второй вариант предусматривал приобретение всеми членами трудового коллектива предприятия обыкновенных (голосующих) акций до 51% от величины уставного капитала. В этом случае безвозмездная передача акций не предусматривалась. Третий вариант предполагал право приобретения всеми работниками обыкновенных акций до 20% от величины уставного капитала по номинальной стоимости, а также до 20% акций со скидкой 30% с рассрочкой до трех лет. При этом размер первоначального взноса не мог быть менее 15% номинальной стоимости акций. Этот вариант могли применять только на предприятиях с численностью работников более 200 человек и балансовой стоимостью основных фондов от одного до 50 миллионов рублей.Акции, приобретенные или безвозмездно полученные, а также приобретенные на иных условиях в соответствии с положением о продаже акций, утверждаемым Госкомимуществом России, могли продаваться акционерами без ограничения.На практике преобладал второй вариант предоставления льгот. Предполагалось, что он обеспечит сохранение контрольного пакета акций у трудового коллектива и позволит администрации контролировать этот пакет. Но получилось, что сторонние инвесторы быстро выкупали контрольный пакет у работников или бывших работников. Нередко делали это сами директора, причем – по минимальным ценам. Согласно Госпрограмме, в 1992 году государственные и муниципальные предприятия за счет остатков фондов экономического стимулирования и прибыли, остающейся в их распоряжении, могли создавать приватизационные фонды с открытием личных лицевых счетов приватизации работников. Средства, зачисленные на личные лицевые счета приватизации работников, не подлежали налогообложению. После приватизации предприятий они оставались в распоряжении работников и могли использоваться только на приобретение любых объектов государственной и муниципальной собственности в процессе приватизации. Права на эти средства переходили в порядке наследования и дарения.Коммерческие банки РФ и иностранные банки, согласно Госпрограмме, могли осуществлять кредитование сделок приватизации без ограничений. Центральным банком РФ кредитные ресурсы на эти цели не выделялись. Местными программами приватизации могло предусматриваться выделение кредитных ресурсов на эти цели из средств, находящихся в распоряжении соответствующих Советов народных депутатов.Иностранным инвесторам было предоставлено право участвовать в аукционах, конкурсах, инвестиционных торгах, но оно было ограничено при приватизации в торговле, сфере общественного питания, бытового обслуживания населения, мелких предприятий промышленности и строительства, автомобильного транспорта. В эти сферы они допускались только по решению местных Советов народных депутатов или уполномоченных ими органов. А решения о допуске иностранцев к приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса, по добыче и переработке руд, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, радиоактивных и редкоземельных элементов принимали правительство РФ или правительства республик в составе Федерации (в зависимости от вида собственности). Иных ограничений на участие иностранных инвесторов в приватизации не предусматривалось. Продавцами государственных (муниципальных) предприятий и других объектов государственной (муниципальной) собственности являлись соответствующие фонды имущества. Госпрограмма предусматривала введение системы именных приватизационных счетов (приватизационных чеков) не позднее 1 ноября 1992 года. До этой даты Госкомимущество России и местные комитеты по управлению имуществом в целях приобретения гражданами приватизируемого имущества за счет средств с именных приватизационных счетов (приватизационных чеков) должны были обеспечить преобразование предприятий с балансовой стоимостью основных фондов более 50 миллионов рублей в акционерные общества открытого типа, за исключением предприятий, приватизация которых была запрещена Госпрограммой. В развитие Госпрограммы приватизации был издан ряд указов президента и ведомственных документов, в частности, указы президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года "О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации", от 14 октября 1992 года "О развитии системы приватизационных чеков в Российской Федерации", которые предусматривали наряду с деньгами использование до 1 июля 1994 года приватизационных чеков в качестве средств оплаты при приобретении объектов приватизации. Каждому российскому гражданину за 25 рублей был выдан, начиная с 1 августа 1992 года, безымянный приватизационный чек (ваучер) на 10 тысяч рублей. Примерно 40 миллионов граждан обменяли ваучеры на акции своих предприятий; большинство населения, не зная, как поступить с ваучерами, просто продавало их (стоимость колебалась по рыночной цене в пределах от 4 тысяч до 29 тысяч рублей); 25 миллионов человек вложили ваучеры в создаваемые с октября 1992 года акционерные чековые инвестиционные фонды, число которых достигло 662 к середине 1994 года.Всего за 1992 год было приватизировано с оплатой в денежной форме 46815 предприятий. В федеральный бюджет поступило около 40 миллионов рублей. В 1993 году было приватизировано около 42 тысяч предприятий, в 1994 году – 24 тысячи, в 1995–1996 годах – 14 тысяч. В стране доля частного сектора достигла 65-67% в бытовом обслуживании и розничной торговле, 55-60% в оптовой торговле, общепите, пищевой и легкой промышленности, промышленности стройматериалов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, экономика, приватизация