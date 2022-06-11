https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html

Посол США предложил дать особый статус Приднестровью в составе Молдавии

Посол США предложил дать особый статус Приднестровью в составе Молдавии - РИА Новости, 11.06.2022

Посол США предложил дать особый статус Приднестровью в составе Молдавии

Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:36

2022-06-11T17:36

2022-06-11T19:34

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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город Бельцы, который еще называют "северной столицей" республики.Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией. Тем не менее официальный Кишинев на данный момент не настаивает на изменении данного формата.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели."Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии", - сказал посол США журналистам и гражданским активистам в ходе своего визита, которая транслировалась онлайн на Youtube-канале бельцкого интернет-проекта Nordnews.Дипломат подчеркнул, что США выступают за возобновление политических переговоров Кишинева и Тирасполя в формате "5+2"."США и впредь будут поддерживать урегулирование конфликта в формате "5+2". Да, это длительный процесс, но в его основе лежит мирное урегулирование, то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше", - сказал Логсдон.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220509/vyvod-1787699115.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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в мире, молдавия, сша, кишинев, обсе