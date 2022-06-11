https://ria.ru/20220611/posevnaya-1795130799.html

Посевная кампания в Нижегородской области завершена

Посевная кампания в Нижегородской области завершена - РИА Новости, 14.06.2022

Посевная кампания в Нижегородской области завершена

Сев сельскохозяйственных культур в Нижегородской области завершен, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-11T12:20

2022-06-11T12:20

2022-06-14T10:21

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Сев сельскохозяйственных культур в Нижегородской области завершен, заявил глава региона Глеб Никитин.Посажены картофель, сахарная свекла, овощи, зерновые, масличные, кормовые и другие культуры."Посевная кампания в Нижегородской области завершена. По оперативным данным, собранным с сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, различными культурами засеяно 590 тысяч гектаров сельхозугодий", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что основными агрокультурами остаются зерновые, которыми засеяно почти 420 тысяч гектаров. "Конечно, многое зависит от погоды, но пока она не подводит. Спасибо всем, кто участвовал в посевной кампании", - добавил Никитин.Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что период созревания урожая для аграриев имеет большое значение. "Необходимо в установленные сроки выполнить комплекс агротехнологических работ, направленный на формирование хорошего урожая, - провести подкормки растений и обработать их от болезней, вредителей и сорняков", - сказал министр.По данным пресс-службы, на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2022 году выделено около 5 миллиардов рублей субсидий, из которых более 2 миллиардов рублей уже доведено до сельхозпроизводителей. Средства направлены на проведение весенних полевых работ, мелиорацию, возмещение части затрат, связанных с приобретением техники и оборудования, а также на поддержку производителей молока и овощей, поддержку кадров и другие направления.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин