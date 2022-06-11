https://ria.ru/20220611/peregovory-1794806949.html

Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве

Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве - РИА Новости, 11.06.2022

Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в субботу на заседании правительства страны дал высокую оценку итогам туркмено-российских переговоров на высшем... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:45

2022-06-11T20:45

2022-06-11T20:45

рашид мередов

москва

туркмения

россия

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АШХАБАД, 11 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в субботу на заседании правительства страны дал высокую оценку итогам туркмено-российских переговоров на высшем уровне, прошедших в пятницу в Москве, сообщает Туркменское телевидение.На заседании, вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов поздравил главу государства с успешными результатами визита в РФ. Министр особо отметил, что по итогам визита была подписана Декларация об углублении стратегического партнёрства между братскими странами - Туркменистаном и Россией.Также Мередов подчеркнул, что главы туркменских министерств и ведомств провели в Москве переговоры с представителями профильных российских структур и подписали соответствующие документы об активизации двустороннего партнерства."Это обусловит выход сотрудничества между Туркменистаном и РФ на качественно новый уровень", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства.Заслушав отчет, Бердымухамедов отметил, что дружественным туркмено-российским отношениям традиционно присущ стратегический характер."Туркменский лидер отметил огромный потенциал двустороннего взаимодействия, раскрытию которого будет способствовать подписанный в Москве крупный пакет двусторонних документов. В этой связи президент Туркмении дал главе МИД конкретные поручения", - говорится в сообщении туркменского ТВ.По итогам официального визита Бердымухамедова в Российскую Федерацию подписано 15 двусторонних документов.

https://ria.ru/20220610/ekologiya-1794621731.html

https://ria.ru/20220610/biobezopasnost-1794611268.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рашид мередов, москва, туркмения, россия