Рейтинг@Mail.ru
Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/peregovory-1794806949.html
Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве
Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве - РИА Новости, 11.06.2022
Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в субботу на заседании правительства страны дал высокую оценку итогам туркмено-российских переговоров на высшем... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T20:45
2022-06-11T20:45
рашид мередов
москва
туркмения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794609962_0:310:3088:2047_1920x0_80_0_0_9cb1e275c387ce60d0516fb0fced3662.jpg
АШХАБАД, 11 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в субботу на заседании правительства страны дал высокую оценку итогам туркмено-российских переговоров на высшем уровне, прошедших в пятницу в Москве, сообщает Туркменское телевидение.На заседании, вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов поздравил главу государства с успешными результатами визита в РФ. Министр особо отметил, что по итогам визита была подписана Декларация об углублении стратегического партнёрства между братскими странами - Туркменистаном и Россией.Также Мередов подчеркнул, что главы туркменских министерств и ведомств провели в Москве переговоры с представителями профильных российских структур и подписали соответствующие документы об активизации двустороннего партнерства."Это обусловит выход сотрудничества между Туркменистаном и РФ на качественно новый уровень", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства.Заслушав отчет, Бердымухамедов отметил, что дружественным туркмено-российским отношениям традиционно присущ стратегический характер."Туркменский лидер отметил огромный потенциал двустороннего взаимодействия, раскрытию которого будет способствовать подписанный в Москве крупный пакет двусторонних документов. В этой связи президент Туркмении дал главе МИД конкретные поручения", - говорится в сообщении туркменского ТВ.По итогам официального визита Бердымухамедова в Российскую Федерацию подписано 15 двусторонних документов.
https://ria.ru/20220610/ekologiya-1794621731.html
https://ria.ru/20220610/biobezopasnost-1794611268.html
москва
туркмения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794609962_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_de1369c40f58b282bd6ad96615e9f4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид мередов, москва, туркмения, россия
20:45 11.06.2022
 
Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров в Москве

Президент Туркмении Бердымухамедов высоко оценил итоги туркмено-российских переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 11 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в субботу на заседании правительства страны дал высокую оценку итогам туркмено-российских переговоров на высшем уровне, прошедших в пятницу в Москве, сообщает Туркменское телевидение.
На заседании, вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов поздравил главу государства с успешными результатами визита в РФ. Министр особо отметил, что по итогам визита была подписана Декларация об углублении стратегического партнёрства между братскими странами - Туркменистаном и Россией.
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 17:12
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии
Также Мередов подчеркнул, что главы туркменских министерств и ведомств провели в Москве переговоры с представителями профильных российских структур и подписали соответствующие документы об активизации двустороннего партнерства.
"Это обусловит выход сотрудничества между Туркменистаном и РФ на качественно новый уровень", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства.
Заслушав отчет, Бердымухамедов отметил, что дружественным туркмено-российским отношениям традиционно присущ стратегический характер.
"Туркменский лидер отметил огромный потенциал двустороннего взаимодействия, раскрытию которого будет способствовать подписанный в Москве крупный пакет двусторонних документов. В этой связи президент Туркмении дал главе МИД конкретные поручения", - говорится в сообщении туркменского ТВ.
По итогам официального визита Бердымухамедова в Российскую Федерацию подписано 15 двусторонних документов.
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 16:47
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности
 
Рашид МередовМоскваТуркменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала