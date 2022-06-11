https://ria.ru/20220611/pensii-1794733212.html
В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий
В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий - РИА Новости, 11.06.2022
В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий
Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:47
2022-06-11T10:47
2022-06-11T13:18
херсонская область
россия
запорожская область
украина
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792618769_0:109:3216:1918_1920x0_80_0_0_c3e7107e9a4127298b981743dc18e498.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220611/pasport-1794748077.html
херсонская область
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792618769_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f61449792907fb4ef2510cbc1d74e581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, запорожская область, украина, кирилл стремоусов
10:47 11.06.2022 (обновлено: 13:18 11.06.2022)
В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий
Замглавы администрации Херсонской области: регион формирует программу по выплатам пенсий