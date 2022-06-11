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В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий - РИА Новости, 11.06.2022
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В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий
В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий - РИА Новости, 11.06.2022
В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий
Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:47
2022-06-11T13:18
херсонская область
россия
запорожская область
украина
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, запорожская область, украина, кирилл стремоусов
10:47 11.06.2022 (обновлено: 13:18 11.06.2022)
 
В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий

Замглавы администрации Херсонской области: регион формирует программу по выплатам пенсий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМобильный офис Центробанка ДНР
Мобильный офис Центробанка ДНР - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
"Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
12:12Специальная военная операция на Украине
Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт
По его словам, без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Херсонская областьРоссияЗапорожская областьУкраинаКирилл Стремоусов
 
 
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