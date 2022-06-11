https://ria.ru/20220611/pensii-1794733212.html

В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий

В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий - РИА Новости, 11.06.2022

В Херсонской области формируют программу по выплатам пенсий

Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:47

2022-06-11T10:47

2022-06-11T13:18

херсонская область

россия

запорожская область

украина

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220611/pasport-1794748077.html

херсонская область

россия

запорожская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , россия, запорожская область, украина, кирилл стремоусов