https://ria.ru/20220611/patriarkh-1794811648.html

Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх

Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх - РИА Новости, 11.06.2022

Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх

Россия является суверенным государством, поэтому ее невозможно изолировать от внешнего мира, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:41

2022-06-11T21:41

2022-06-11T21:41

религия

россия

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россия является суверенным государством, поэтому ее невозможно изолировать от внешнего мира, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с делегацией сирийских врачей Патриаршего госпиталя "Аль Хосн" Антиохийской православной церкви, сообщает пресс-служба РПЦ."Россия имеет счастье быть суверенным государством, она сама выбирает себе друзей, устанавливает двухсторонние отношения, исходя из традиций, которые соединяют нас со многими государствами мира. Россия не может быть в изоляции. Россия не только страна, а целый континент. Россию изолировать невозможно", - сказал патриарх.По его словам, россияне сегодня особенно ценят возможность сохранить добрые отношения со многими странами и народами во всем мире."В сегодняшней непростой ситуации подчеркну тот факт, что именно с арабским народом Сирии наша страна сохраняет добрые отношения, которые формировались десятилетиями и столетиями", - заключил патриарх.

https://ria.ru/20220606/belorussiya-1793427455.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сирия