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Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх - РИА Новости, 11.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220611/patriarkh-1794811648.html
Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх
Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх - РИА Новости, 11.06.2022
Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх
Россия является суверенным государством, поэтому ее невозможно изолировать от внешнего мира, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:41
2022-06-11T21:41
религия
россия
сирия
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россия является суверенным государством, поэтому ее невозможно изолировать от внешнего мира, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с делегацией сирийских врачей Патриаршего госпиталя "Аль Хосн" Антиохийской православной церкви, сообщает пресс-служба РПЦ."Россия имеет счастье быть суверенным государством, она сама выбирает себе друзей, устанавливает двухсторонние отношения, исходя из традиций, которые соединяют нас со многими государствами мира. Россия не может быть в изоляции. Россия не только страна, а целый континент. Россию изолировать невозможно", - сказал патриарх.По его словам, россияне сегодня особенно ценят возможность сохранить добрые отношения со многими странами и народами во всем мире."В сегодняшней непростой ситуации подчеркну тот факт, что именно с арабским народом Сирии наша страна сохраняет добрые отношения, которые формировались десятилетиями и столетиями", - заключил патриарх.
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россия, сирия
21:41 11.06.2022
 
Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей, заявил патриарх

Патриарх Кирилл: Россию нельзя изолировать, она сама выбирает себе друзей

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россия является суверенным государством, поэтому ее невозможно изолировать от внешнего мира, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с делегацией сирийских врачей Патриаршего госпиталя "Аль Хосн" Антиохийской православной церкви, сообщает пресс-служба РПЦ.
"Россия имеет счастье быть суверенным государством, она сама выбирает себе друзей, устанавливает двухсторонние отношения, исходя из традиций, которые соединяют нас со многими государствами мира. Россия не может быть в изоляции. Россия не только страна, а целый континент. Россию изолировать невозможно", - сказал патриарх.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший Экзарх всея Беларуси и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 12:30Религия
Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством
По его словам, россияне сегодня особенно ценят возможность сохранить добрые отношения со многими странами и народами во всем мире.
"В сегодняшней непростой ситуации подчеркну тот факт, что именно с арабским народом Сирии наша страна сохраняет добрые отношения, которые формировались десятилетиями и столетиями", - заключил патриарх.
 
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