01:41 11.06.2022 (обновлено: 09:10 11.06.2022)
Посол России в США заявил об отсутствии предпосылок к выправлению отношений
Посол в США Антонов допустил, что отношения Вашингтона и Москвы подошли к низшей точке
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Предпосылок для выправления отношений между Россией и США на сегодня нет, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Предпосылок выправления отношений на сегодняшний день я не вижу. Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем", - сказал он РИА Новости.
Дипломат отметил, что отношения могут и ухудшиться.
"Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности", - сказал он.
"Я считаю, что добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США. Как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом. Не решат проблемы стратегической стабильности без нас, проблему изменения климата", - сказал глава российской дипмиссии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.