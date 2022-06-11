https://ria.ru/20220611/otnosheniya-1794707245.html

Посол России в США заявил об отсутствии предпосылок к выправлению отношений

Посол России в США заявил об отсутствии предпосылок к выправлению отношений - РИА Новости, 11.06.2022

Посол России в США заявил об отсутствии предпосылок к выправлению отношений

Предпосылок для выправления отношений между Россией и США на сегодня нет, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T01:41

2022-06-11T01:41

2022-06-11T09:10

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Предпосылок для выправления отношений между Россией и США на сегодня нет, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Предпосылок выправления отношений на сегодняшний день я не вижу. Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем", - сказал он РИА Новости.Дипломат отметил, что отношения могут и ухудшиться. Антонов выразил уверенность, что позитивные отношения между Россией и США выгодны обеим сторонам, поскольку Штаты не смогут в одиночку разрешить стоящие перед миром проблемы."Я считаю, что добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США. Как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом. Не решат проблемы стратегической стабильности без нас, проблему изменения климата", - сказал глава российской дипмиссии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220611/diplomatiya-1794707564.html

https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793870144.html

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в мире, россия, сша, анатолий антонов