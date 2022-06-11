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Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:55
2022-06-11T10:55
2022-06-11T10:55
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украина
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.06 - н.п. Дылеевка - н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили по Гольмовскому десять ракет из "Града"