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Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 11.06.2022
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Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:55
2022-06-11T10:55
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.06 - н.п. Дылеевка - н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
10:55 11.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска выпустили по Гольмовскому десять ракет из "Града"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь
Украинские военные ведут огонь - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.06 - н.п. Дылеевка - н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
10:44Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку
 
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