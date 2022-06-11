https://ria.ru/20220611/obstrel-1794714507.html

Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T07:30

2022-06-11T07:30

2022-06-11T07:30

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

россия

владимир путин

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.30 с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220610/dnr-1794704275.html

луганская народная республика

украина

россия

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в мире, луганская народная республика, украина, россия, владимир путин