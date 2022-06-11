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Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/obstrel-1794714507.html
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T07:30
2022-06-11T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
владимир путин
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.30 с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, россия, владимир путин
07:30 11.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска обстреляли Первомайск минами калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.30 с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 23:54
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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