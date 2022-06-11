https://ria.ru/20220611/obrazovanie-1794787444.html

В ГД предложили сделать пространства ВУЗов открытыми для молодежи

В ГД предложили сделать пространства ВУЗов открытыми для молодежи - РИА Новости, 11.06.2022

В ГД предложили сделать пространства ВУЗов открытыми для молодежи

В Госдуме предложили создать цифровой сервис, с помощью которого молодежь сможет бронировать пространства ВУЗов для своих нужд и проведения мероприятий, сообщил РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:20

2022-06-11T17:20

2022-06-11T17:20

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Госдуме предложили создать цифровой сервис, с помощью которого молодежь сможет бронировать пространства ВУЗов для своих нужд и проведения мероприятий, сообщил журналистам глава комитета ГД по молодёжной политике Артем Метелев."Потенциал университетов в реализации молодёжной политики огромен. Но часто они закрыты для городской молодежи. Мы предлагаем создать цифровой сервис на Госуслугах, через который молодёжь сможет бронировать пространства вузов для проведения мероприятий и своих нужд, участия в активностях и пользования услугами - бассейном, футбольным полем и другими объектами", — сказал он.Метелев добавил, что следует проработать возможность использования образовательными организациями инфраструктуры друг друга на основании соглашений."Нужно также разработать стандарт открытости инфраструктуры и на основе взаимных соглашений между вузами расширять возможности для молодых людей", - отметил он.

https://ria.ru/20220608/ege-1794075086.html

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общество, россия, госдума рф