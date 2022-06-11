Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны
Премьер-министры Японии и Сингапура договорились о сотрудничестве в сфере обороны
© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун в субботу договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и начале переговоров о "передаче оборонного оборудования и техники", об этом говорится в заявлении МИД Японии по итогам встречи.
"Премьер-министры приветствовали начало переговоров о передаче оборонного оборудования техники и пришли к единому мнению о еще большей конкретизации сотрудничества в области обеспечения безопасности с учетом пересмотра оборонными ведомствами меморандума о взаимодействии", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили также вопросы экономического сотрудничества, укрепления цепочек поставок, расширения областей сотрудничества, а также о продвижении взаимодействия в области цифровых технологий. Для этого стороны договорились в кратчайшие сроки открыть рабочую группу. Япония и Сингапур также будут взаимодействовать в реализации концепции азиатского сообщества нулевой эмиссии.
Лидеры не оставили без внимания вопросы глобальной повестки, прежде всего, ситуацию на Украине, и региональные вопросы, такие как осуществление принципа свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, ракетную и ядерную программу КНДР и другие.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 10 июня находится с визитом в Сингапуре для участия в азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
"Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с 2002 года по инициативе Международного института стратегических исследований (IISS). В нем принимают участие лидеры, министры и представители министерств обороны 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Последним лидером Японии, посетившим саммит, стал Синдзо Абэ. Визит состоялся в 2014 году. В прошлом году Ёсихидэ Суга, занимавший пост премьер-министра Японии, намеревался поехать, но не смог из-за пандемии.