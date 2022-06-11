Рейтинг@Mail.ru
Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/oborona-1794795536.html
Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны
Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны - РИА Новости, 11.06.2022
Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун в субботу договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и начале... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:55
2022-06-11T18:55
в мире
фумио кисида
синдзо абэ
есихидэ суга
япония
сингапур
украина
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782490075_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_1857b9e1919ead65ef344ec4be7d2eba.jpg
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун в субботу договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и начале переговоров о "передаче оборонного оборудования и техники", об этом говорится в заявлении МИД Японии по итогам встречи."Премьер-министры приветствовали начало переговоров о передаче оборонного оборудования техники и пришли к единому мнению о еще большей конкретизации сотрудничества в области обеспечения безопасности с учетом пересмотра оборонными ведомствами меморандума о взаимодействии", - говорится в сообщении.Стороны обсудили также вопросы экономического сотрудничества, укрепления цепочек поставок, расширения областей сотрудничества, а также о продвижении взаимодействия в области цифровых технологий. Для этого стороны договорились в кратчайшие сроки открыть рабочую группу. Япония и Сингапур также будут взаимодействовать в реализации концепции азиатского сообщества нулевой эмиссии.Лидеры не оставили без внимания вопросы глобальной повестки, прежде всего, ситуацию на Украине, и региональные вопросы, такие как осуществление принципа свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, ракетную и ядерную программу КНДР и другие.Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 10 июня находится с визитом в Сингапуре для участия в азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла"."Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с 2002 года по инициативе Международного института стратегических исследований (IISS). В нем принимают участие лидеры, министры и представители министерств обороны 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.Последним лидером Японии, посетившим саммит, стал Синдзо Абэ. Визит состоялся в 2014 году. В прошлом году Ёсихидэ Суга, занимавший пост премьер-министра Японии, намеревался поехать, но не смог из-за пандемии.
https://ria.ru/20220610/yaponiya-1794487701.html
https://ria.ru/20220611/vliyanie-1794709413.html
япония
сингапур
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782490075_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f3c882b4bc3dd334fbcfc8df099dfbc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга, япония, сингапур, украина, международная космическая станция (мкс)
18:55 11.06.2022
 
Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны

Премьер-министры Японии и Сингапура договорились о сотрудничестве в сфере обороны

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун в субботу договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и начале переговоров о "передаче оборонного оборудования и техники", об этом говорится в заявлении МИД Японии по итогам встречи.
"Премьер-министры приветствовали начало переговоров о передаче оборонного оборудования техники и пришли к единому мнению о еще большей конкретизации сотрудничества в области обеспечения безопасности с учетом пересмотра оборонными ведомствами меморандума о взаимодействии", - говорится в сообщении.
Девушки фотографируются на фоне Буддистского храма Асакуса Каннон в Токио - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 11:46Туризм
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы
Стороны обсудили также вопросы экономического сотрудничества, укрепления цепочек поставок, расширения областей сотрудничества, а также о продвижении взаимодействия в области цифровых технологий. Для этого стороны договорились в кратчайшие сроки открыть рабочую группу. Япония и Сингапур также будут взаимодействовать в реализации концепции азиатского сообщества нулевой эмиссии.
Лидеры не оставили без внимания вопросы глобальной повестки, прежде всего, ситуацию на Украине, и региональные вопросы, такие как осуществление принципа свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, ракетную и ядерную программу КНДР и другие.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 10 июня находится с визитом в Сингапуре для участия в азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
"Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с 2002 года по инициативе Международного института стратегических исследований (IISS). В нем принимают участие лидеры, министры и представители министерств обороны 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Последним лидером Японии, посетившим саммит, стал Синдзо Абэ. Визит состоялся в 2014 году. В прошлом году Ёсихидэ Суга, занимавший пост премьер-министра Японии, намеревался поехать, но не смог из-за пандемии.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 03:12
Глава Минвостокразвития объяснил "нервное поведение" Японии
 
В миреФумио КисидаСиндзо АбэЕсихидэ СугаЯпонияСингапурУкраинаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала