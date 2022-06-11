https://ria.ru/20220611/oborona-1794795536.html

Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны

Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны - РИА Новости, 11.06.2022

Япония и Сингапур договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун в субботу договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и начале... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:55

2022-06-11T18:55

2022-06-11T18:55

в мире

фумио кисида

синдзо абэ

есихидэ суга

япония

сингапур

украина

международная космическая станция (мкс)

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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун в субботу договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и начале переговоров о "передаче оборонного оборудования и техники", об этом говорится в заявлении МИД Японии по итогам встречи."Премьер-министры приветствовали начало переговоров о передаче оборонного оборудования техники и пришли к единому мнению о еще большей конкретизации сотрудничества в области обеспечения безопасности с учетом пересмотра оборонными ведомствами меморандума о взаимодействии", - говорится в сообщении.Стороны обсудили также вопросы экономического сотрудничества, укрепления цепочек поставок, расширения областей сотрудничества, а также о продвижении взаимодействия в области цифровых технологий. Для этого стороны договорились в кратчайшие сроки открыть рабочую группу. Япония и Сингапур также будут взаимодействовать в реализации концепции азиатского сообщества нулевой эмиссии.Лидеры не оставили без внимания вопросы глобальной повестки, прежде всего, ситуацию на Украине, и региональные вопросы, такие как осуществление принципа свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, ракетную и ядерную программу КНДР и другие.Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 10 июня находится с визитом в Сингапуре для участия в азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла"."Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с 2002 года по инициативе Международного института стратегических исследований (IISS). В нем принимают участие лидеры, министры и представители министерств обороны 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.Последним лидером Японии, посетившим саммит, стал Синдзо Абэ. Визит состоялся в 2014 году. В прошлом году Ёсихидэ Суга, занимавший пост премьер-министра Японии, намеревался поехать, но не смог из-за пандемии.

https://ria.ru/20220610/yaponiya-1794487701.html

https://ria.ru/20220611/vliyanie-1794709413.html

япония

сингапур

украина

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в мире, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга, япония, сингапур, украина, международная космическая станция (мкс)