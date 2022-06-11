11:08 11.06.2022 (обновлено: 13:59 11.06.2022)
ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области
Минобороны России сообщило об уничтожении базы иностранных наемников в Харьковской области
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал он.
Кроме того, добавил Конашенков, за сутки российские войска поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗО, в районах Малорязанцева, Волчеяровки, Подгорного, Малой Ильиновки и Лисичанска, а в районе Миньковки уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".
Подразделения ПВО сбили три самолета — два МиГ-29 в небе над Снегиревкой в Николаевской области и один Су-25 — в районе Александровки (Харьковская область). Помимо этого, они перехватили 12 беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.