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ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/naemniki-1794739284.html
ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области
ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2022
ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:08
2022-06-11T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
россия
подгорное
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал он.Кроме того, добавил Конашенков, за сутки российские войска поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗО, в районах Малорязанцева, Волчеяровки, Подгорного, Малой Ильиновки и Лисичанска, а в районе Миньковки уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ — более 170 националистов, пять танков, шесть артиллерийских орудий, восемь автомобилей и склад боеприпасов в районе Краснополье в ДНР, рассказал представитель Минобороны.Подразделения ПВО сбили три самолета — два МиГ-29 в небе над Снегиревкой в Николаевской области и один Су-25 — в районе Александровки (Харьковская область). Помимо этого, они перехватили 12 беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган"."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.
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харьковская область
россия
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353
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Конашенков: "Уничтожен пункт дислокации иностранных наемников"
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), россия, подгорное
11:08 11.06.2022 (обновлено: 13:59 11.06.2022)
 
ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении базы иностранных наемников в Харьковской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал он.
Кроме того, добавил Конашенков, за сутки российские войска поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗО, в районах Малорязанцева, Волчеяровки, Подгорного, Малой Ильиновки и Лисичанска, а в районе Миньковки уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".
Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ — более 170 националистов, пять танков, шесть артиллерийских орудий, восемь автомобилей и склад боеприпасов в районе Краснополье в ДНР, рассказал представитель Минобороны.
Военнослужащий ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля
Подразделения ПВО сбили три самолета — два МиГ-29 в небе над Снегиревкой в Николаевской области и один Су-25 — в районе Александровки (Харьковская область). Помимо этого, они перехватили 12 беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)РоссияПодгорное
 
 
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