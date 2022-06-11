https://ria.ru/20220611/naemniki-1794739284.html

ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области

ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2022

ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:08

2022-06-11T11:08

2022-06-11T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал он.Кроме того, добавил Конашенков, за сутки российские войска поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗО, в районах Малорязанцева, Волчеяровки, Подгорного, Малой Ильиновки и Лисичанска, а в районе Миньковки уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ — более 170 националистов, пять танков, шесть артиллерийских орудий, восемь автомобилей и склад боеприпасов в районе Краснополье в ДНР, рассказал представитель Минобороны.Подразделения ПВО сбили три самолета — два МиГ-29 в небе над Снегиревкой в Николаевской области и один Су-25 — в районе Александровки (Харьковская область). Помимо этого, они перехватили 12 беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган"."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220611/arestovich-1794709156.html

харьковская область

россия

подгорное

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Уничтожен пункт дислокации иностранных наемников" Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по базе иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 2022-06-11T11:08 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), россия, подгорное