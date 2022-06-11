https://ria.ru/20220611/msp-1794763939.html

Правительство одобрило выделение средств на поддержку субъектов МСП

Правительство одобрило выделение средств на поддержку субъектов МСП - РИА Новости, 11.06.2022

Правительство одобрило выделение средств на поддержку субъектов МСП

Правительство РФ одобрило проект распоряжения на выделение средств Минэкономразвития на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:16

2022-06-11T14:16

2022-06-11T14:16

экономика

правительство рф

бизнес

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения на выделение средств Минэкономразвития на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

https://ria.ru/20220611/dvizhenie-1794751642.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, правительство рф, бизнес