https://ria.ru/20220611/msp-1794763939.html
Правительство одобрило выделение средств на поддержку субъектов МСП
Правительство одобрило выделение средств на поддержку субъектов МСП - РИА Новости, 11.06.2022
Правительство одобрило выделение средств на поддержку субъектов МСП
Правительство РФ одобрило проект распоряжения на выделение средств Минэкономразвития на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:16
2022-06-11T14:16
2022-06-11T14:16
экономика
правительство рф
бизнес
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения на выделение средств Минэкономразвития на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20220611/dvizhenie-1794751642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, бизнес
Правительство одобрило выделение средств на поддержку субъектов МСП
Правительство одобрило выделение средств Минэкономразвития на поддержку субъектов МСП