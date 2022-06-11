https://ria.ru/20220611/moldaviya-1794803958.html

Глава правительства Молдавии отправилась с визитом в Катар

Глава правительства Молдавии отправилась с визитом в Катар - РИА Новости, 11.06.2022

Глава правительства Молдавии отправилась с визитом в Катар

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отправилась с визитом в Катар, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:03

2022-06-11T20:03

2022-06-11T20:30

в мире

наталья гаврилица

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молдавия

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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отправилась с визитом в Катар, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства."Премьер Наталья Гаврилица возглавила молдавскую делегацию, которая отправилась в государство Катар. Глава кабмина встретится с эмиром страны, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром, шейхом Халидом бен Хамадом Аль Тани", - отметили в правительстве.Сообщается, что в состав делегации также вошли госсекретари министерства инфраструктуры и регионального развития, министерства иностранных дел и европейской интеграции, представители бизнес-сообщества.В ходе визита будут подписаны двусторонние соглашения по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства, а также договор об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов.Молдавская делегация встретится с президентом Торгово-промышленной палаты Катара и с местными бизнесменами. Также премьер-министр Молдавии примет участие в открытии скульптуры, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html

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в мире, наталья гаврилица, катар, молдавия