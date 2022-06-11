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Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 11.06.2022
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Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 11.06.2022
Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия за время спецоперации уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:40
2022-06-11T21:40
в мире
украина
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия за время спецоперации уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 29 тысяч 322,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1147 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 361 тонна гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В субботу проводятся шесть гуманитарных акций Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 841,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область
21:40 11.06.2022
 
Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов

Мизинцев: Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия за время спецоперации уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 29 тысяч 322,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1147 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 361 тонна гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
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В субботу проводятся шесть гуманитарных акций Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 841,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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