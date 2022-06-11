https://ria.ru/20220611/mizintsev-1794811397.html

Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 11.06.2022

Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия за время спецоперации уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:40

2022-06-11T21:40

2022-06-11T21:40

в мире

украина

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия за время спецоперации уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 29 тысяч 322,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1147 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 361 тонна гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В субботу проводятся шесть гуманитарных акций Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 841,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

украина

донецкая народная республика

херсонская область

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в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область