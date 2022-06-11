https://ria.ru/20220611/minoborony-1794742516.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ

Российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин в ходе спецоперации, заявил в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:30

2022-06-11T11:30

2022-06-11T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин в ходе спецоперации, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены... 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов и 337 зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794740011.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков