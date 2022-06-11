https://ria.ru/20220611/minoborony-1794742516.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
Российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин в ходе спецоперации, заявил в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:30
2022-06-11T11:30
2022-06-11T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин в ходе спецоперации, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены... 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов и 337 зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794740011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили более трех тысяч танков и других бронемашин ВСУ