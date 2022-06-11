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Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/minoborony-1794742516.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
Российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин в ходе спецоперации, заявил в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:30
2022-06-11T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин в ходе спецоперации, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены... 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов и 337 зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794740011.html
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:30 11.06.2022
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили более трех тысяч машин ВСУ

ВС России за время спецоперации уничтожили более трех тысяч танков и других бронемашин ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Бронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин в ходе спецоперации, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены... 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов и 337 зенитных ракетных комплексов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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