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Российская артиллерия уничтожила более 300 украинских националистов - РИА Новости, 11.06.2022
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Российская артиллерия уничтожила более 300 украинских националистов
Российская артиллерия уничтожила более 300 украинских националистов - РИА Новости, 11.06.2022
Российская артиллерия уничтожила более 300 украинских националистов
Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили еще более 300 украинских националистов, а также две установки реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:23
2022-06-11T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили еще более 300 украинских националистов, а также две установки реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневые позиции артиллерийских подразделений", - сказал Конашенков на брифинге в субботу."Уничтожено более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего", - добавил генерал.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
11:23 11.06.2022 (обновлено: 13:46 11.06.2022)
 
Российская артиллерия уничтожила более 300 украинских националистов

Минобороны: ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка
Самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили еще более 300 украинских националистов, а также две установки реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневые позиции артиллерийских подразделений", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
"Уничтожено более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего", - добавил генерал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
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