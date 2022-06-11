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Российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов - РИА Новости, 11.06.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов
ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:16
2022-06-11T11:16
2022-06-11T13:46
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. "В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, 8 специальных автомобилей, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье Донецкой Народной Республики", - уточнил он.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
11:16 11.06.2022 (обновлено: 13:46 11.06.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов