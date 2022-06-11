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Российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов - РИА Новости, 11.06.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 170 украинских националистов

ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:16

2022-06-11T11:16

2022-06-11T13:46

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ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. "В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, 8 специальных автомобилей, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье Донецкой Народной Республики", - уточнил он.

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в мире, россия, вооруженные силы украины