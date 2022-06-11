https://ria.ru/20220611/minirovanie-1794705486.html

В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии

В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии - РИА Новости, 11.06.2022

В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии

Отделение Интерпол Гамбии задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами "минирования" объектов в Сербии, который действовал с помощью гражданина... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T00:26

2022-06-11T00:26

2022-06-11T00:27

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Отделение Интерпол Гамбии задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами "минирования" объектов в Сербии, который действовал с помощью гражданина Польши, сообщило сербское МВД.По данным МВД с 1 января в ходе кампании ложного "минирования" объектов Сербии проведено свыше 1,2 тысячи противодиверсионных проверок. Министр Александр Вулин в конце мая говорил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, трудно выявить конкретного автора и привел пример сигнала с территории Гамбии, где "ясно, что никто не связан с Украиной". При этом Сербия подала запрос в Интерпол и в отношении африканских стран."МВД оповещено сегодня со стороны Интерпол Гамбия, что проведены проверки по номеру телефона и IP-адресу, связанным с адресами электронной почты, с которых отправлены угрозы о взрывных устройствах в Сербии. В Гамбии задержан гражданин страны К.Б., который признался в том, что угрозы Сербии отправлял со своего электронного адреса", - говорится в сообщении ведомства."Так как есть обоснованное подозрение, что ему помогал студент из Польши, в предстоящее время МВД и прокуратура по делам организованной преступности инициируют международную юридическую помощь с целью идентификации и приведения к правосудию подозреваемого из Польши", - указало сербское МВД.В пятницу во время приезда в Сербию канцлера Германии Олафа Шольца поступил сигнал о взрывных устройствах в здании скупщины (собрания) Белграда и администраций городских муниципалитетов. Заместитель градоначальника, выполняющий функции сити-менеджера столицы Сербии Горан Весич опубликовал в Facebook *(запрещена в России как экстремистская) текст сообщения с угрозой, отправленного с gmail-адреса за подписью "Антон Геращенко". В тексте указано, что взрывчатка установлена в скупщине Белграда и администрациях пятерых крупных городских муниципалитетов, послание также содержит оскорбления в адрес России и требования ввести против нее санкции. Здания были блокированы полицией, сотрудники эвакуированы. Противодиверсионный досмотр, как и во всех случаях ранее, не обнаружил взрывчатки.Министр внутренних дел Александр Вулин заявил 1 июня, что полиция страны Сербии за первую половину 2022 года вынуждена была провести в 100 раз больше противодиверсионных досмотров объектов из-за сообщений об установленных взрывных устройствах.Все, кто с территории Сербии отправлял сообщения о "минировании", выявлены полицией. Сербское правоохранительное ведомство запросило информацию и помощь от коллег из Польши, Словении, Ирана, Украины, откуда поступали такие сигналы, а также Венгрии, имеющей опыт борьбы с подобным "минированием".Глава МВД ранее говорил, что волна анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ больниц и объектов инфраструктуры в Сербии является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Вулин 20 мая высказал мнение, что цель кампании "минирования" объектов в Сербии - заставить ее ввести санкции против РФ.По данным главы МВД проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан, потеря рабочих часов обходится государству в миллионы евро. Вулин, как и премьер Сербии Ана Брнабич, а также президент Александр Вучич считает, что против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России.Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220520/serbiya-1789688603.html

https://ria.ru/20220417/vuchich-1784010793.html

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в мире, гамбия, сербия, интерпол