https://ria.ru/20220611/minirovanie-1794705486.html
В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии
В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии - РИА Новости, 11.06.2022
В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии
Отделение Интерпол Гамбии задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами "минирования" объектов в Сербии, который действовал с помощью гражданина... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T00:26
2022-06-11T00:26
2022-06-11T00:27
в мире
гамбия
сербия
интерпол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104099/82/1040998207_0:173:2000:1298_1920x0_80_0_0_7b73ece03e113affab409afa00ba5328.jpg
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Отделение Интерпол Гамбии задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами "минирования" объектов в Сербии, который действовал с помощью гражданина Польши, сообщило сербское МВД.По данным МВД с 1 января в ходе кампании ложного "минирования" объектов Сербии проведено свыше 1,2 тысячи противодиверсионных проверок. Министр Александр Вулин в конце мая говорил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, трудно выявить конкретного автора и привел пример сигнала с территории Гамбии, где "ясно, что никто не связан с Украиной". При этом Сербия подала запрос в Интерпол и в отношении африканских стран."МВД оповещено сегодня со стороны Интерпол Гамбия, что проведены проверки по номеру телефона и IP-адресу, связанным с адресами электронной почты, с которых отправлены угрозы о взрывных устройствах в Сербии. В Гамбии задержан гражданин страны К.Б., который признался в том, что угрозы Сербии отправлял со своего электронного адреса", - говорится в сообщении ведомства."Так как есть обоснованное подозрение, что ему помогал студент из Польши, в предстоящее время МВД и прокуратура по делам организованной преступности инициируют международную юридическую помощь с целью идентификации и приведения к правосудию подозреваемого из Польши", - указало сербское МВД.В пятницу во время приезда в Сербию канцлера Германии Олафа Шольца поступил сигнал о взрывных устройствах в здании скупщины (собрания) Белграда и администраций городских муниципалитетов. Заместитель градоначальника, выполняющий функции сити-менеджера столицы Сербии Горан Весич опубликовал в Facebook *(запрещена в России как экстремистская) текст сообщения с угрозой, отправленного с gmail-адреса за подписью "Антон Геращенко". В тексте указано, что взрывчатка установлена в скупщине Белграда и администрациях пятерых крупных городских муниципалитетов, послание также содержит оскорбления в адрес России и требования ввести против нее санкции. Здания были блокированы полицией, сотрудники эвакуированы. Противодиверсионный досмотр, как и во всех случаях ранее, не обнаружил взрывчатки.Министр внутренних дел Александр Вулин заявил 1 июня, что полиция страны Сербии за первую половину 2022 года вынуждена была провести в 100 раз больше противодиверсионных досмотров объектов из-за сообщений об установленных взрывных устройствах.Все, кто с территории Сербии отправлял сообщения о "минировании", выявлены полицией. Сербское правоохранительное ведомство запросило информацию и помощь от коллег из Польши, Словении, Ирана, Украины, откуда поступали такие сигналы, а также Венгрии, имеющей опыт борьбы с подобным "минированием".Глава МВД ранее говорил, что волна анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ больниц и объектов инфраструктуры в Сербии является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Вулин 20 мая высказал мнение, что цель кампании "минирования" объектов в Сербии - заставить ее ввести санкции против РФ.По данным главы МВД проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан, потеря рабочих часов обходится государству в миллионы евро. Вулин, как и премьер Сербии Ана Брнабич, а также президент Александр Вучич считает, что против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России.Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220520/serbiya-1789688603.html
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784010793.html
гамбия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104099/82/1040998207_269:0:2000:1298_1920x0_80_0_0_279e548c32eec7dfe2fc28464e9c8e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбия, сербия, интерпол
00:26 11.06.2022 (обновлено: 00:27 11.06.2022)
В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии
В Гамбии задержали мужчину за угрозы "минирования" Сербии по инструкции поляка
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Отделение Интерпол Гамбии задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами "минирования" объектов в Сербии, который действовал с помощью гражданина Польши, сообщило сербское МВД.
По данным МВД с 1 января в ходе кампании ложного "минирования" объектов Сербии
проведено свыше 1,2 тысячи противодиверсионных проверок. Министр Александр Вулин
в конце мая говорил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, трудно выявить конкретного автора и привел пример сигнала с территории Гамбии
, где "ясно, что никто не связан с Украиной". При этом Сербия подала запрос в Интерпол
и в отношении африканских стран.
"МВД оповещено сегодня со стороны Интерпол Гамбия, что проведены проверки по номеру телефона и IP-адресу, связанным с адресами электронной почты, с которых отправлены угрозы о взрывных устройствах в Сербии. В Гамбии задержан гражданин страны К.Б., который признался в том, что угрозы Сербии отправлял со своего электронного адреса", - говорится в сообщении ведомства.
"Так как есть обоснованное подозрение, что ему помогал студент из Польши
, в предстоящее время МВД и прокуратура по делам организованной преступности инициируют международную юридическую помощь с целью идентификации и приведения к правосудию подозреваемого из Польши", - указало сербское МВД.
В пятницу во время приезда в Сербию канцлера Германии Олафа Шольца
поступил сигнал о взрывных устройствах в здании скупщины (собрания) Белграда
и администраций городских муниципалитетов. Заместитель градоначальника, выполняющий функции сити-менеджера столицы Сербии Горан Весич опубликовал в Facebook
*(запрещена в России
как экстремистская) текст сообщения с угрозой, отправленного с gmail-адреса за подписью "Антон Геращенко
". В тексте указано, что взрывчатка установлена в скупщине Белграда и администрациях пятерых крупных городских муниципалитетов, послание также содержит оскорбления в адрес России и требования ввести против нее санкции. Здания были блокированы полицией, сотрудники эвакуированы. Противодиверсионный досмотр, как и во всех случаях ранее, не обнаружил взрывчатки.
Министр внутренних дел Александр Вулин заявил 1 июня, что полиция страны Сербии за первую половину 2022 года вынуждена была провести в 100 раз больше противодиверсионных досмотров объектов из-за сообщений об установленных взрывных устройствах.
Все, кто с территории Сербии отправлял сообщения о "минировании", выявлены полицией. Сербское правоохранительное ведомство запросило информацию и помощь от коллег из Польши, Словении
, Ирана
, Украины
, откуда поступали такие сигналы, а также Венгрии
, имеющей опыт борьбы с подобным "минированием".
Глава МВД ранее говорил, что волна анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ больниц и объектов инфраструктуры в Сербии является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Вулин 20 мая высказал мнение, что цель кампании "минирования" объектов в Сербии - заставить ее ввести санкции против РФ.
По данным главы МВД проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан, потеря рабочих часов обходится государству в миллионы евро. Вулин, как и премьер Сербии Ана Брнабич
, а также президент Александр Вучич
считает, что против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС
.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская